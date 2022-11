DAJANA JE MRZELA ČARLSA: Brak je bio pakao od prvog dana, verovala je u priče o ZAVERI DA JE UBIJU!

Princ od Velsa postao je 10. septembra zvanično kralj Britanije, pod imenom Čarls III, a pre nekoliko decenija njegova bivša supruga princeza Dajana, koja je poginula 31. avgusta 1997. godine u saobraćajnoj nesreći u Parizu, rekla je šta misli o tome da li sin kraljice Elizabete II i princa Filipa može da ponese krunu.

Šta je Dajana mislila o Čarlsu kao kralju, otkriveno je 2020. u emisiji "Dajana: istina iza intervjua", koji je emitovan u Britaniji. Intrigantne izjave omiljene princeze otkrio je bivši urednik "Dejli telegrafa" ser Maks Hejstings.

"Rekla mi je da je strašno nestrpljiva da priča izađe na videlo. I proveo sam nekoliko sati sa Dajanom i ona je napravila divan šou. Mislim, rekla je apsolutno zanimljive stvari", rekao je Hejstings o razgovoru sa princezom koji se dogodio svega tri meseca pre njenog čuvenog intervjua za "BBC Panorama show" emitovan 1995. godine kada je rekla da joj je "gužva u braku", jer ih "ima troje", misleći na Čarlsovu preljubu sa Kamilom.

Dajana je sama zvala Hestingsa i otišla da ga poseti u njegovom domu, ali uprkos dvosatnom razgovoru, ser Maks je odbio da objavi i u tom trenutku intervju sa njom jer je princeza - koja se još uvek nije razvela tada od Čarlsa - izgledala ranjivo. Međutim, nisu prikazani svi delovi tog razgovora pa ih je on kasnije otkrio...

foto: Profimedia

"Bilo je jasno, pre svega, koliko je mrzela Čarlsa. Da, mrzela je Čarlsa. I kada sam je pitao: 'Da li je ikada bilo srećnih momenata?', rekla je: 'Ne, brak je bio pakao od prvog dana'", ispričao je Hejstings, pa otkrio detalje o kruni:

"Rekla je da joj je stalo samo do Vilijamovog nasledstva prestola. Rekla mi je sasvim eksplicitno: 'Mislim da Čarls to ne može da uradi'. Ishod koji je želela da vidi bio je da Čarls ostane po strani kao prestolonaslednik, a da Vilijam zauzme tron. Bila je to prilično dinamična stvar", istakao je on i objasnio zbog čega je tada odlučio da ne objavi ovu ekskluzivnu priču:

"Osećao sam da je moj posao da pokušam da im pomognem da zadrže poklopac na najgorem od ovoga, umesto da ga skinu. Dajana je u nekoliko navrata rekla mnogo stvari za koje sam mislio da su kao priče za vile. Pitala me je šta znam o zaveri da je ubiju. Rekao sam da je to potpuno sumanuta priča, ali ona je verovala u ovakve stvari".

Ser Maks je rekao da mu je bilo "tako očajnički žao” zbog nje, i da je pokazala veliku ranjivost. Rekao je da je možda bila " na ulicama briljantna čarobnica", ali da takođe "nije bila baš bistra". "Ako nemate nikoga razumnog da vas posavetuje, ili ako imate a nećete da poslušate njihov savet, na prilično ste lošem mestu."

Kurir.rs/Mondo