STRAVIČNE PATNJE UKRAJINSKIH CIVILA: Greju se svećama, spavaju sa sedam slojeva odeće, glavno pitanje je KAKO PREŽIVETI NOVI DAN

Kako je Ukrajincima bez gotovo svih civilizacijskih tekovina i sa stalnim strahom od novog raketnog udara na već stabilnim minusima (u Kijevu je danas temperatura bila od -5 do -1, a u Hersonu od -2 do 2)?

foto: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

Preživeti još jedan dan. Nađite šaku drva za ogrev ili bar pola sata vatre da se ručak skuva. Zaspite u sedam slojeva zimske odeće i svim ćebadima koje možete naći u kući. To su otprilike formule opstanka i svi životni „projekti” ljudi koji su se preko noći, ne svojom krivicom, našli u potpuno nehumanim uslovima, piše Slobodna Dalmacija.

Već drugi mesec mnogi Ukrajinci smrzavaju se u mračnim i hladnim domovima, penju se peške do visokih spratova,kuvaju na plinskim šporetima uz patrone, ili se greju svećama. Samo su srećniji izvukli iz podruma stare livene peći. One se mogu priključiti na dimnjake samo tamo gde postoje: na 20. spratu nebodera to apsolutno nije moguće, a apsurdno bi bilo da se drva za ogrev nose toliko visoko svaki dan.

Iako ukrajinski inženjeri rade u tri smene na popravci transformatora ili električne mreže gde je to moguće, njihov rad se često pretvara u Sizifov posao. Čak i kada se napajanje stabilizuje, nestanci struje su neizbežni zbog sve ograničenijih resursa. Zima je postala glavni Putinov general, strateški mnogo važniji od Surovikina. To je pomoglo Rusiji i pre Napoleona i pre Hitlera, a gospodar Kremlja se nekritički hrani plagijatom iz istorijskog iskustva, ne mareći mnogo za uloge agresora/žrtve. Pitanje je da li je potpuno legitimno prisiljavati milione nevinih ljudi, uglavnom civila, da se smrzavaju, iako su sve armije sveta od početka istorije sve opsadne projekte zasnivale na iscrpljivanju njihovih žrtava sa nedostatkom ogreva, vode i hrane.

Do sada je više od 7 miliona Ukrajinaca bačeno u ekstremne životne okolnosti, a nedostatak pristupa gorivu ili struji u dugim zimskim mesecima bukvalno znači granicu između života i smrti.

foto: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

U nedavno oslobođenom Hersonu ukrajinske vlasti su same predložile starijim građanima da se evakuišu i potraže bezbednije i toplije sklonište, jer neće moći da pomognu kada zimske temperature i minusi uzmu maha. Za većinu stanovništva u gradovima koje je ostalo bez struje postoji i alternativa - useljavanje u spavaonice ili šatore koje su postavili ukrajinski državni službenici za vanredne situacije: tamo im je obezbeđeno grejanje, hrana, voda, internet, mobilni telefoni. i apoteka. Poručuju se da građani bez vojne pratnje ne idu u šume u potrazi za ogrevom, jer je sve puno minskih polja i neeksplodiranih granata.

Rusi su uništili stotine hiljada domova u Ukrajini. U mnogim oštećenim kućama i stanovima se još moglo živeti tokom leta i jeseni, ali u zimskim uslovima to postaje nemoguće. U Borođanci i Buči, dva grada teško pogođena ratom, temperature već noću padaju na minus 8. Vitalij Kličko, gradonačelnik Kijeva sa 3 miliona stanovnika, nedavno je izjavio da više od 60 odsto domaćinstava nema struju.

foto: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

Putin i saradnici su često koristili ikonografiju Drugog svetskog rata kako bi dobili podršku ruske javnosti za napad na Ukrajinu. Ukrajinci izloženi ledenom novembru sada ističu da je ova herojska borba njihovo istorijsko nasleđe. Iz nekadašnje borbe svojih partizana i sovjetskih boraca izvlače pouke o sopstvenoj nepobedivosti i otpornosti. Ako je Lenjingrad jednom preživeo takvu opsadu, možemo i mi, uvereni su. Duga mračna zima, međutim, tek počinje.

(Kurir.rs/Slobodna Dalmacija)