PROMENE U ENGLESKOJ NAKON SMRTI KRALJICE? Stručnjaci ŠOKIRALI situacijom na dvoru: Ona se osećala diskriminisano jer je druge rase

Svi se slažu da je vladavina kraljice Elizabete druge obeležila epohu, ali upravo zbog toga njenom nasledniku, novom kralju Čarlsu nije nimalo lako da se oslobodi pritiska svoje i te kako uticajne majke.

Osim toga, veliki izazov za kraljevsku porodicu je i život dvojice sinova aktuelnog kralja, a naročito njihovi brakovi sa Kejt Midlton i Megan Markl.

Povodom situacije u koju je upletena Engleska nakon gubitka kraljice, gost u "Pulsu Srbije" bio je Ljubodrag Grujić, heraldičar, a na uključenju je bio Goran Dželatović Ajkula, srpski telohranitelj.

- Englezi impresionirano prate život kraljevske porodice, oni su tako naučeni. To je institucija starija od svih njih pojedinačno, a i rođeni ste u toj monarhiji, a maltene je neizbežno da ćete i umreti u toj monarhiji. Maltene, sve je ostalo isto - rekao je Grujić

Telohranitelj se osvrnuo na situaciju u Engleskoj, kao i to koliko ih je Mundijal poremetio.

- Prvo, ispadanje sa Mundijala ih je strašno pogodilo, jer su računali da će doći do finala i ostvariti neki uspeh koji bi državu podigao na noge. Što se tiče same kraljice i dvora, tu nema nekih događaja, i dalje vole svoju kraljevinu, ne vidim nikakvu razliku zbog gubitka kraljice. Nije opala ni popularnost kraljevske porodice, sa te strane nema velikih promena - rekao je Ajkula.

Nakon toga, on se osvrnuo na mane monarhije.

- Ne mogu da kažem da ima nekih mana. Očekivao sam pad optimizma i raspoloženja u narodu nakon smrti kraljice, ali se to nije dogodilo. Možda je tako i zbog božića, a London je najlepši za vreme božića. Videćemo od januara, februara kako će se stvari dešavati. Koliko vidim, po mojim prijateljima iz Engleske, više ih je pogodilo ispadanje sa Svetskog prvenstva nego bilo šta - rekao je telohranitelj.

Brak princa Harija i Megan Markl povukao je dosta kontroverzi, a najpre ta da je ona Amerikanka i da je maltene "oduzela" princa od njegove, kraljevske porodice.

Grujić je rekao da se ona osećala diskriminisano zbog države u kojoj je rođena.

- Ona se osećala diskriminisano jer je druge rase. Doduše, niko vam to neće zvanično priznati, a neće jer je to duboko utkano u njihov kulturološki kod. Svi Englezi će se truditi da kažu da to nije istina. To nije toliko strašno, ali dovoljno da se čovek oseti vrlo neprijatno, ja sam se osećao neprijatno na ručku sa Britancima - rekao je Grujić.

