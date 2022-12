NESTAJE MUNICIJE ZA RAT U UKRAJINI? Kastratović: Jeste mnogo potrošeno, ali se mnogo i proizvodi! PUTIN SE UGLEDA NA PETRA VELIKOG

Rat u Ukrajini traje već 293 dana.

Ukrajinske snage su, po tvrdnjama regionalnog guvernera, napale štab ruske plaćeničke vojne grupe Vagner lociran u istočnoj Ukrajini i nanele velike gubitke ruskim borcima.

Povodom najnovijih dešavanja u rusko-ukrajinskom sukobu govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije, Luka Kastratović, pukovnik u penziji i pukovnik dr Velibor Stević

Kastratović je istakao da nije u pitanju samo oružani skukob i da se informacijama koje dobijamo ne može bezrezervno verovati.

- Ovo nije samo oružani sukob nego i ekonomski, propagandni i diplomatski. Ovaj sukob je dugo pripreman i mi ne možemo da verujemo informacijama. Jeste potrošeno mnogo municije, ali ne verujem da su zalihe iscrpljene iz prostog razloga što kad se rat pokrene, pokrene se ratna proizvodnja. Fabrike intenzivno rade.

- Činjenica je da je dosta naoružanja. Ono ide širom sveta tamo gde Amerikancima treba da proizvedu krizu. Troši se i sa ruske strane. Rat će ići sve dok Ameriknci ne vide šta su postigli sa ovim sukobom i šta mogu da postignu - rekao je Kastratović.

Stević je ocenio da je izjava Borelja da su evropski magacini oružja ispražnjeni tačna i naveo primer Nemačke i Velike Britanije.

- Oni su sve magacine ispraznili. Nemci su slali rakete iz SSSR-a. Velika Britanija im sada šalje helikoptere koji su izbačeni iz upotrebe 2018. godine. Njihov cilj je da isprazne magacine, jer vojna industrija mora da radi. Postoji ono predviđanje da će rat u Ukrajini trajati do poslednjeg Ukrajinca. Ja mislim da će Zelenski voditi rat do poslednjeg dolara i on je već na izmaku svoje karijere. Završio je svoj zadatak, uništio je i osiromašio Ukrajinu - tvrdi Stević i dodaje da se u, kako kaže, cilju Amerike da osiromaši Rusiju nije uspelo.

- Cilj je bio da se osiromaši Rusija, ali su se prevarili i sada najveću štetu ima Evropa. Rusija je zaradila velikiu količinu novca izvozom gasa, nafte i td.

Kastratović je mišljenja da se ne može sa sigurnošću znati da li je Rusija ostvarila svoje ratne ciljeve ili nije:

- Mi možemo samo da pretpostavljamo da li je Rusija ostvarla cilj ili nije. Oni su morali da stupe u ovu akciju.

Stević je naglasio da se rat neće završiti dok Rusija ne ostvari svoje ciljeve.

- Putin drži sliku Petra Velikog i na njega se ugleda. Petar Veliki je 21 godinu ratovao sa Šveđanima da bi oduzeo Lenjigradsku oblast. Ovo je sada početak. Operacija se neće završiti dok se ne postignu ciljevi - smatra Stević.

