"SITUACIJA U AVGANISTANU JE PROIZVOD AMERIČKOG LICEMERJA" Antić: ŠTA? Sad se tu kao iščuđavaju talibanima, a oni su ih i stvorili

Odluke vlade u Avganistanu da zabrani visoko obrazovanje za žene naišle su na osude Amerike, EU, i drugih zemalja. Svoje razočarenje izrazili su i Katar i Pakistan. Razlozi zabrane nisu poznati.

Ovu odluku ocenili su stručnjaci u jutarnjem programu Redakcija: Ljuban Karan potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji i Nikola Antić, stručnjak za globalnu bezbednost.

- Talibani su pokret koji je nastao nakon "ruske agresije" na Avganistan. U toj rečenici krije se suština problema koji postoji trenutno u Avganistanu. Tadašnja komunistička vlada zatražila je pomoć od tadašnjeg Sovjetskog saveza da joj pomogne da reši problem sa islamističkim pokretom u Avganistanu - rekao je Antić. On je ispričao je da je Sovjetski savez ušao u zemlju da pomogne vladi Avganistana da reši problem, a ne da bi izvršila agresiju kako to danas SAD karakteriše.

- Americi se to nije svidelo. Oni su ušli u rat da pomognu Islamistima i u tom krvavom sukobu i nakon njega dobili smo talibane kao takve. SAD su se povukle iz Avganistana, ostavljajući za sobom Talibansku vlast. - kazao je Antić.

- Šta, nisu znali da će ovo biti? Da će zabraniti da se žene školuju? Sad se ceo svet išćuđava! Licemerje SAD-a koje su pokazali 80-ih godina i koje i dan danas pokazuju proizveli su Al Kaidu. Možemo se setiti prisustva Al Kaide u Bosni, Ozrena gde su ljudima odsecali glave i sve se to događa pred nosom SAD-a, pa možemo da se setimo Nasera Orića, gde je 28 divizija dobijala naoružanje u Srebrenici. Podrinje celo je bilo protektorat SAD-a. 5500 Srba je ubijeno tada, a sav ovaj uvod koji sam napravio je dokaz o americkom licemerju - rekao je Antić.

Karan se složio sa Antićem.

- Potpisujem sve što je kolega rekao. Problem je ne samo što su Amerikanci otišli iz Avganistana, nego što su 20 godina pravili društvo koje će biti po meri Zapada - rekao je Karan.

- Ako najveća svetska sila nije to uspela, onda ili nije moguće, ili nisu hteli. Problem su dvostruki aršini gledanja na terorizam. To su nama radili na Balkanu. To su posledice njihovog ručnog rada. Isto su radili u Avganistanu. - kazao je on.

Osvrnuo se na povod ulaska američkih trupa u Avganistan, rušenje kula bliznakinja.

- Od početka rata u Siriji, njihov blizak saradnik im je vojno krilo Al Kaide, iz Sirije, koje su oni stvarali. Odjednom oni su im opet saveznici. Taj stav da postoji dobar i loš ekstremizam i dobar i loš terorizam, e sad kad im ne odgovara sad im ne valjaju talibani - rekao je Karan.

