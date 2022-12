CIVILE ČEKA PAKAO Poljski general: Novac koji su Amerikanci izdvojili dokaz da se rat neće završti, ali 2023. biće ODLUČUJUĆA

Novac koji SAD izdvaja za podršku Ukrajini dokazuje da su Amerikanci dobro svesni da se rat sa Rusijom neće završiti 2023. godine, rekao je za PAP general Leon Komornički. „Rat će i dalje imati veoma nehumano lice u odnosu na civilno stanovništvo“, ocenio je general Boguslav Samol, a prenosi RIA Novosti.

Bivši zamenik načelnika Generalštaba poljske vojske general Leon Komornicki je, upitan o mogućem daljem toku rata u Ukrajini, ocenio da se njegov kraj „neće dogoditi 2023. godine, već možda 2024." Takođe je napomenuo da će 2023. biti odlučujuća za sudbinu Ukrajine, a tok rata i njegova dejstva će sve više zavisiti od snabdevanja oružjem sa Zapada, uključujući i SAD. Prema rečima generala Komorničkog, sume koje SAD troše na rat u Ukrajini dokazuju da se ovaj sukob neće uskoro završiti.

„Novac koji SAD troše na rat najbolji je dokaz da su Amerikanci itekako svesni da se ovaj rat neće završiti 2023. Svi moramo da budemo spremni za ovo, uključujući i Poljsku, koja ovde igra veoma važnu ulogu i kao sused pruža najveću u Evropi, dalekosežnu pomoć Ukrajini“, rekao je on.

General Komornički je primetio da 2023. godine mogu postojati "određeni znaci" da zaraćene strane mogu biti sklone okončanju rata, posebno ako su u ta očekivanja dve uključene strane - SAD i Kine.

On je naglasio da je Ukrajini danas potrebno oružje koje bi omogućilo njenoj vojsci da udari Rusiju na njenoj teritoriji.

Ilustracija foto: Shutterstock

On je predvideo da će rat u Ukrajini 2023. godine, kao i do sada, imati „veoma nehumano lice prema civilnom stanovništvu”. On je podsetio da je to deo ruske tzv Gerasimovljeve doktrine o „dubokim udarima na civilne ciljeve”.

„Od početka sukoba, mnogi stručnjaci nisu verovali da Rusi treba da primenjuju pretpostavke doktrine Gerasimova. Međutim, ono što danas pokazuju, pucajući po ciljevima kritične infrastrukture i ne samo njima, jer je ispunjenje ovih pretpostavki“ – rekao je on.

„U 2023. godini Rusi će nastaviti ove udare po civilnim ciljevima uz upotrebu dalekometnog oružja“, dodao je.

General Samol je ocenio da su izgledne dalje kontraofanzive iz Ukrajine, gde „morala ne nedostaje i kod vojske i kod civilnog stanovništva“. On je dodao da će Rusija nastaviti ofanzivne operacije 2023. godine, ali je teško predvideti iz kog pravca. On je podsetio da su Rusi „mobilisali nekoliko stotina hiljada vojnika u drugoj polovini 2022. godine”, od kojih su neki poslati u istočnu Ukrajinu.

„Poznavajući istoriju Rusa i mogućnosti njihove države, verujem da se preostali deo, ove velike rezerve inkorporiranih u vojsku, trenutno obučava i priprema za sledeću bitku“, dodao je general Samol.

(Kurir.rs/RIA Novosti)