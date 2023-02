PREOKRET NA KRALJEVSKOM DVORU: Hari i Megan Markl biće POZVANI na krunisanje Čarlsa III! Da li će britanski princ PRISUSTVOVATI?

Britanski princ Hari (38) i njegova supruga, američka glumica Megan Markl, biće pozvani da prisustvuju krunisanju novog kralja Čarlsa Trećeg koje će se održati tokom trodnevne svečanosti zakazane za početak maja!

Britanski tabloidi ranije su preneli da je najstariji sin kraljice Elizabete Druge, koja je preminula u septembru prošle godine, toliko besan na svog mlađeg sina zbog iznošenja prljavog veša u knjizi pod naslovom "Rezerva" da je odlučio da ga izostavi s krunisanja.

Maslinova grančica

Međutim, San sada prenosi da je došlo do preokreta na dvoru i da bi poziv princu Hariju i njegovoj supruzi da zajedno s decom dođu na Čarlsovo krunisanje predstavljalo korak ka velikom pomirenju u kraljevskoj porodici.

Za sada nema potvrde da će princ Hari odgovoriti pozitivno na poziv ili će se možda sam uputiti na očevo krunisanje, imajući u vidu da se njegova supruga Megan Markl ne slaže baš najbolje sa svekrom i deverom, tj. princem Vilijamom, koji je drugi u redu za nasleđe britanskog trona.

- Princ Hari i njegova supruga će definitivno biti pozvani na krunisanje i mi se pripremamo kao da će oni doći - naveo je za San izvor iz organizacije koji je uključen u planiranje čitave svečanosti.

Otkriveno ko je misteriozna dama: S njom je princ izgubio nevinost

Otkad je princ Hari objavio svoje memoare i u njima opisao svoje prvo seksualno iskustvo, u javnosti se nagađa ko je "starija dama" s kojom je on izgubio nevinost na livadi iza jednog paba. Sada je konačno otkriveno da je to Saša Volpol (40), danas majka dvoje dece koja radi na farmi.

- Iskrali smo se iz paba da popušimo cigaretu. Počeo je da me ljubi. Bilo je strastveno, intenzivno. Od poljupca smo prešli na pod prilično brzo. Bilo je sjajno jer to nije trebalo da radimo. On za mene nije bio princ Hari, on je bio Hari, moj prijatelj - navela je ona.

Taj događaj je ujedno i označio kraj njihovog prijateljstva. Više nisu razmenjivali poruke i nikad se više nisu videli.