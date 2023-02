POSLEDNJA PRIPREMA RUSIJE OBAVLJENA? "Podigli avione samo sa jednim ciljem!" Stručnjaci upozorili: ŽESTOKA OFANZIVA JE NA POMOLU

Na čitavoj teritoriji Ukrajine, 16. februara, u prepodnevnim časovima proglašena je vazdušna opasnost.

Kao razlog za vazdušnu opasnost navodi se poletanje dva borbena aviona MIG-31K koji nose hiperzvučne rakete Kinžal.

Prema prvim informacijama prvi avion je poleteo sa vojnog aerodroma u Rusiji, dok je, deset minuta kasnije, drugi uzleteo sa aerodroma u Belorusiji.

Paralelno sa ovom informacijom o poletanju, prijavljene su eksplozije u Odesi i Kijevu. Ovo je drugi raketni napad za manje od 24 časa na teritoriju Ukrajine.

O svrsi poletanja borbenih aviona govorili su gosti "Pulsa Srbije", Petar Vojinović, sa portala "Tango Six" i Boško Zorić, pukovnik u penziji.

Nekadašnji pukovnik je prvo pričao da je ovo samo vrsta borbednih dejstava.

- To je deo taktike, odnosno način borbenih dejstava koji se izvode protiv neprijatelja. Dakle, možete da vršite razne udare, od vazduhoplovnih, pa do onih sa zemaljskim oruđem, ali je sve to u cilju da se uništi neprijatelj i njegova komanda mesta, centre veze, puteve snabdevanja, magacine, skladišta... Sada jeste intezivnije, ali je to zato što nema klasičnih dejstava napada i odbrane. Uglavnom se, poslednjih 2-3 meseca, sve svodi na te male frontove. Doduše, oni samo na karti deluju malo, a zapravo je veliki front, a iznosi oko 1.000 kilometara - započeo je Zorić, pa nastavio:

- Sada su najaktivnija borbena dejstva oko Bahmuta, a tu je oko 150 kilometara širina fronta. Dakle, nije baš to toliko malo, ali se sve događa između dva grada. Svi pretpostavljamo da jedna i druga strana rade intezivne pripreme za neku buduću ofanzivu. Možemo da čitamo natpise gde Ukrajinci kažu da su Rusi već započeli ofanzivu. Doduše, to nije prava ofanziva, jer da su zaista krenuli, to bi bilo mnogo žešće od ovoga što sad vidimo na tom frontu od 150 kilometara.

Nakon toga, Vojinović je rekao da ne može u potpunosti da se identifikuje odluka samo zbog tipa aviona.

- Identifikacija određenog tipa aviona i da se na osnovu toga neka odluka donese, to je, pre svega, medijsko tumačenje. Posebno ta vrsta sredstava koju taj avion nosi, a to je fokusirano na jedan cilj, a to je verovatno neka infrastruktura. Dakle, to nije ništa novo, ceo zapad Ukrajine je već pod konstantim dejstvima.

Zorić je spomenuo dva borbena aviona Rusije, za koje smatra da su poslednja priprema Rusa u istraživanju PVO sistema Ukrajine.

- Što se tiče aviona, to tumačim kao provokaciju ukrajinskog sistema PVO, kako bi se otkrila njihova metodika i metodologija rada i kako bi se videla sa kakvim PVO sistemima Ukrajina trenutno raspolaže - zaključio je Zorić.

