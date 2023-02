MINISTAR ODBRANE IZRAELA UPOZORAVA: Iran pregovara sa 50 zemalja o prodaji vođenih raketa i dronova, Kina kupuje 15.000 letelica

Ministar odbrane Izraela Joav Galant optužio je danas Iran da pregovora o prodaji raketa i dronova sa desetinama zemalja kršeći rezoluciju Saveta bezbednosti UN.

"Iran trenutno vodi diskusije o prodaji unapređenog oružja uključujući UAV (bespilotne letelice) i PGM (precizno vođene rakete) sa ne manje od 50 raznih zemalja", rekao je Galant na marginama Konferencije o bezbednosti u Minhenu, preneli su izraelski mediji.

foto: Youtube Printscreen

On je ocenio da Iran više nije "lokalni snabdevač" , koji služi saveznicima na Bliskom istoku, već globalni izvoznik unapređenog oružja od Belorusije u Istočnoj Evropi do Venecuele u Južnoj Americi i da isporučuje dronove dometa do hiljadu kilometara.

Prodaja takvih dronova, kako tvrde zapadne diplomate, krši Rezoluciju 2231 Saveta bezbednosti UN kojom je podržan nuklearni sporazum između Irana i šest velikih sila, SAD, Rusije, Kine, Velike Britanije, Francuske i Nemačke iz 2015. godine.

Cilj tog sporazuma je ograničavanje nuklearnih aktivnosti Teherana i sprečavanje razvoja atomskog oružja.

Rezolucija 2231 zabranjuje Iranu izvoz balističkih raketa i dronova dometa preko 300 kilometara i nosivosti preko 500 kilograma do oktobra 2023.

"Sve se to dešava dok još uvek traje raketni embargo Iranu koji će isteći ove godine. Vreme prolazi dok zli režim trguje oružjem. Međunarodna zajednica mora stvoriti alternativu umirućem embargu i praktične mehanizme zastrašivanja i posledica", rekao je Galant.

Britanski Gardijan je preneo ove nedelje upozorenja američkih zvaničnika da Iran koristi rat u Ukrajini da se pozicionira kao središte jeftinih i smrtonosnih vojnih dronova.

Izrael pažljivo prati lansiranje samoubilačkih dronova iranske proizvodnje na ukrajinske gradove, u strahu da će slično oružje biti upereno na jevrejsku državu u budućim ratovima pogotovo preko libanskog ekstremističkog Hezbolaha na severnoj granici.

foto: EPA/ SEPAHNEWS

U izveštaju Gardijana se navodi da ameriki zvaničnici veruju kako Teheran ubrzano poboljšava efikasnost svojih dronova korišćenjem u Ukrajini.

Drugi mediji prenose izjavu neimenovanog iranskog odbrambenog zvaničnika da je Kina takodje "u redu" za snabdevanje iranskim dronovima, te da ta zemlja čeka da kupi 15.000 takvih letelica.

"Kada govorimo o sprečavanju Irana da se snabde nuklearnim oružjem mi moramo držati sva moguća sredstva, ponavljam sva moguća sredstva na stolu", reakao je Galant.

(Kurir.rs/Beta)