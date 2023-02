U TOKU JE GEOSTRATEŠKI ŠAH NA IZRAELSKOJ TABLI! Mlakar: Rusi vide priliku, a sa druge strane potez povlače SAD i Velika Britanija

Izrael je izvršio vazdušne udare na vojni kompleks Hamasa u Gazi kao odgovor na raketu ispaljenu sa palestinske teritorije, saopštila je izraelska vojska. Postoji bojazan da će žarište da se proširi, jer dugo nema diplomatskih rešenja.

Andrej Mlakar, urednik rubrike Planeta portala Kurir.rs i Dževad Galijašević, stručnjak za bezbednost gostovali su jutarnjem programu Redakcija predstavili su mogućnosti širenja ovih gorućih dešavanja.

Mlakar je ispričao šta se, zapravo, dogodilo u Izraelu.

- To je raketna baza. Gaza je prostor širine 30 kilometara koji naseljavaju uglavnom Palestinci. Godine 2005. bilo je desetak izraelskih naselja, koje su napustili, jer su ih demolirali do ekstrema. Kasnije je na tom prostoru došlo do okršaja, opet između Izraelaca i Hamasa, da bi to na kraju završilo u totalnoj eskalaciji sa Netanjahuom i sada je to eskalacija povremenih sukoba koji tinjaju, a sve je počelo u Jerusalimu kada je maloletni dečak počeo da puca. Ovo su permanentne aktivnosti terorizma. Hamas je produžena ruka Irana. Oni daju podršku i komponente i materijale - započeo je Mlakar.

Ništa se ne menja, prema Mlakaru, relacija Izrael - Sirija, sa među ulogom Rusije.

- Sukob se prelama na relaciji Izrael - Sirija, Sirija - Izrael - Iran, i donekle Rusija koja ima interese sa Izraelom, ukratko, što se tiče njene teritorije - sažeo je Mlakar.

Galijašević se priključio razgovoru putem video poziva, kroz prikaz sukoba koji traju više od 100 godina.

- Dolaskom Velike Britanije sa svojim ministrom inostranih poslova sklopila je pakt sa cionističkom federacijom koju je tada predvodio Viktor Rotšild, Izrael je tretiran kao Rotšildov "free shop". Danas je Izrael geostrateški važan i za SAD i za Veliku Britaniju. S jedne strane britanska politika, a sa druge strane muslimasnko bratstvo, koje je, uz podršku Izraela, stvorilo Hamas. Hamas je odvojen teritorijalno i vazdušnim prostorom, od uticaja drugih država - rekao je Galijašević.

Saopštivši da je Gaza veoma mali prostor, pod potpunom kontrolom Izraela, objasnio je zašto su Palestinci žrtve godinama.

- Gaza je toliko mali prostor, gotovo duplo manja od srpske opštine Surdulica, a tu živi oko 2 miliona stanovnika! Tamo, kada bacite kamenicu nekome će pasti na glavu. Izrael apsolutno kontroliše Gazu. Palestinci su žrtve svojih režima, već više od sto godina. Netanjahu je vratio moć cionističke federacije i politički uticaj Velike Britanije! SAD su bile nosilac svih mirovnih inicijativa, koje su koštale života mnogih lidera - preneo je Galijašević.

Nakon trovanja cezijumom Jasera Arafata, mogu se videti sve uključene strane ovog sukoba. Galijašević se setio svih uzroka

- Palestinci su žrtve svojih sistema. Setimo se 1995. godine ponovnog pokušaja mirovnih sporazuma nakon kojeg je otrovan gerilac, Jaser Arafat, cezijumom. Činjenica je da su destruktivne strukture činile uvek Velika Britanija sa jedne strane i sa druge strane cionistička republika i sa treće strane muslimansko bratstvo. Palestince zatvaraju njihovi lideri, i likvidiraju bilo kakvu opozicionu misao. Reč je o samoj Gazi i sklonosti ka nasilju. Nema tu eskalacije - to su sukobi koji stalno traju. S druge strane Arapi su neobrazovani i neoraganizovani, i vrlo korumpirani - naglasio je Galijašević, dodavši:

- Tendencije koje propagira Benjamin Netanjahu, a to je fragmentacija većeg dela Palestine. Vidite da su izvori sukoba trajni, i da je to područje trajni generator sa jedne strane nezadovoljstva Arapa, a sa druge strane trajni generator sukoba. Palestinci imaju svoju državu Jordan. Na čelu Jordana je kralj Abdulah - koji je britanski oficir - pukovnik koji je tihim pučem preuzeo vlast! - izričit je.

Mlakar je rastumačio ulogu SAD u okviru ovih sukoba.

- UN je jedna beskorisna organizacija, skup ljudi koji samo uzima novac i ne mogu da zaštite ni pingvine na Antarktiku, ni bele medvede. Amerika je formalni zaštitinik Izraela u opremi i naoružanju. Sve je pod blagoslovom Amerike - rekao je Mlakar, navevši podelu interesnih sfera Bliskog Istoka.

- Bliski Istok nema zacrtane prirodne granice. To su granice koje su Francuska i Amerika povlačile lenjirom u doba kolonijalizma. Svako je podelio svoju zonu uticaja, Amerika je tu samo uletela, jer prostor, posle Drugog svetskog rata, je trebalo ispuniti. Britanci su morali da se povuku, jer su bili omrznuti. Mrzeli su ih podjednako Jevreji i Palestinci (Arapi) - nagalasio je Mlakar, pa objasnio na kojoj strani je tas krivice.

- Jordan jeste jedina palestinska država i razmena stanovništva je u pitanju. Nisu tu samo Izraelci krivi. To je jedno složeno pitanje, kada se na sve to nakalemi desničarska izraelska vlada Benjamina Netanjahua i gomila proruskih partija i ortodoksnih Jevreja, to je jedan konglomerat!. Imamo tu starosedeoce Sabrama (otporna vrsta kaktusa), na zapadnoj obali koji predstavljaju problem Zapadu. Rusi su videli svoju priliku, i igraju šahovsku igru. Sa jedne strane je SAD i lokalne kraljevine i sa druge strane Rusija - ispričao je.

Hamas je fomiiran od strane Mosada koji se kasnije otrgao kontroli.

- Hamas je produžena ruka Irana. Kad god su vojne intervencije u Gazi nikad se ne isključuje struja, ni internet u toj zoni. To ukazuje da Izraelcima odgovara da imaju takvog nevaljalca kome mogu da pokazuju silu, a drugi takav "nevaljalac" je Liban. Iran je trn u oku Izraela, koji je uspeo da se inflitrira, a svaka zemlja na tom prostoru petlja ovde svoje prste - rekao je Mlakar.

