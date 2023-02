ŠTA JE ZONA C OKO KOJE RASTU TENZIJE IZRAELACA I PALESTINACA? Milan Fogel za Kurir TV: Strašno je što se koriste deca od 13 godina

Izrael je izvršio vazdušne udare na vojni kompleks Hamasa u Gazi kao odgovor na raketu ispaljenu sa palestinske teritorije, saopštila je izraelska vojska.

Postoji bojazan da će žarište da se proširi jer dugo nema diplomatskih rešenja.

Na Zapadnoj obali nasilje tinja mesecima usred zastoja izraelsko-palestinske diplomatije, izazivajući zabrinutost među stranim posrednicima zbog mogućeg širenja na Gazu.

Sa druge strane, Bliski istok u drugom je planu već godinu dana, odnosno od početka rata u Ukrajini. U tom regionu prepliću se interesi svih moćnih svetskih sila - Amerike, Kine i Rusije - pa Bliski istok već decenijama potresaju konvencionalni, građanski i posrednički ratovi.

Da sukobi prete da se rasplamsaju, upozorava bombardovanje jedne od glavnih regionalnih sila, Irana. Krajem januara, niz vojnih postrojenja gađano je iz dronova. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.

Ovim povodm, gosti jutarnjeg porgrama su Aleksandar Nikolić, počasni konzul Srbije u Izraelu i Avram Izrael, inženjer telekomunikacija, a u program iz Izraela.

Aleksandar Nikolić je u Beogradu primio Sretenjski orden z aunapređivanje odnosa sa Izraelom..

- To je zaista jedinstvena čast i velika obaveza za dalji rad. Ukazom predesnika Srbije, orden Karađorđeve zvezde trećeg stepena mi je uručen za produbljavanje prijateljskih odnosa između Srbije i Izraela. Tiče se institucionih odnosa, javne diplomatije, akademskih zajednica, privrede, kulture, sporta i svega onoga što dostojanstveno predstavlja našu zemlju u Izraelu.

Nikolić je približio razlog konflikta, pa je rekao da je na to uticala tzv. zona C, pa je potom i objasnio šta ona znači.

- Suština leži u dramatičnim promenama na izraelskoj političkoj sceni od 2. novembra, odnosno nedavnih izbora. Dve političke značajne partije zahtevaju i iniciraju postepenu legalizaciju izvesnog broja jevrejskih naselja na području zone C. Prema tadašnjim uslovima mirovnog pregovora u Oslu, formirane su tri zone A, B i C. Pri čemu je A zona bezbednosne i civilne odgovornosti palestinske samouprave. U zoni B se uglavnom nalaze ruralna palestinska područja, civilne izraelske vojne odgovornosti. Konačna zona C je najređe naseljena je u punoj izraelskoj kontroli - započeo je Nikolić.

Nakon toga, Avram Izrael je rekao koji je ključ ovonastalog problema.

- Sve Izraelske vlade imaju jedinstvenu politiku prema pojasu Gaze. Još od 1967. godine se ta politika ne menja, samo se menjaju vlasti. Ona je u fundamentu bezbednosna politika. Čak je i Hobs, teoretičar države u 16. veku, rekao da je vrhovna obaveza države da štiti svoj narod. Ključ problema, nakon dosta mirovnih sporazuma, je bio što bilo koja vlast na pojasu Gaze ne prihvata činjenicu da postoji izraelska država kao jevrejska - rekao je Izrael.

U jutarnji program se putem video poziva uključio novinar i publicista Milan Fogel, koji se osvrnuo na to koliko tenzije prete da eskaliraju:

- Apsolutno prete da eskaliraju, a sada je neki novi vid borbe sa palestinske strane. Novo je što se masivno koriste veoma mladi ljudi, deca od 13, 14 godina, koja napadaju vojnike koji se nalaze na teritorijama zapadne obale. Pod vojnom kontrolom je oko 80% zapadne obale, a to usporava i privredni razvoj te buduće države Palestine - rekao je Fogel, pa nastavio:

- S druge strane, spomenuo sam rušenje kuća, zatim probleme sa manjkom lekara, a mnogi se leče na teritoriji Izraela. Dosta Palestinaca ima tzv. plave lične karte, odnosno lične karte države Izrael, a to im omogućava slobodno kretanje. Na žalost, u prethodnih nedelju dana smo imali tri napada noževima od strane dece. To ne vodi u dobrom pravcu.

