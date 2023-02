TROVAO PACIJENTE DA BI IM UGRAĐIVAO PEJSMEJKERE IZVAĐENE IZ TELA POKOJNIKA: Češljaju dve bolnice, detalji HORORA na Balkanu! VIDEO

Rumunski zdravstveni sistem potresa nesvakidašnji skandal, nakon što je otkriveno da su pojedini lekari pacijentima ugrađivali pejsmejkere izvučene iz tela preminulih osoba. Policija "češlja" dve bolnice, kao i nekoliko privatnih ordinacija, gde su osumnjičeni lekari radili. Prema nezvaničnim informacijama, policija je ušla i u vojnu bolnicu u Brašovu.

Iz tužilaštva su saopštili da je jedan od lekara počeo sa ovom praksom još 2017. godine, i da je za pet godina izvršio više operacija i ugradio više od 200 pejsmejkera, koji su ranije korišćeni. Izvor iz istrage rekao je za rumunske medije da postoji sumnja da su lekari pojedinim pacijentima davali lekove, koji bi pogoršali njihovo zdravstveno stanje, kako bi na kraju morao da im bude ugrađen pejsmejker.

Veruje se da je oko 170 osoba dobilo "polovan" pejsmejker, a da je dvoje pacijenata preminulo. Lekari su za ovaj poduhvat uzimali veće količine novca i terete se za primanje mita, obmanu, falsifikovanje i nesavestan rad. Mediji prenose da je i jedan od osumnjičenih lekara od novca koji je dobio kao mito uspeo da izgradi vikendicu na obali jezera.

Osim bolnica i privatnih ordinacija, policija je vršila pretrese i u domovima osumnjičenih, a tom prilikom je zaplenjena i veća količina novca. Inspektori pokušavaju da otkriju kako je tačno sprovođen bolestan plan lekara, koji su svesno ugrozili živote brojnih pacijenata. Navodno su pacijenti, koji su dolazili kod osumnjičenih na lečenje, iz njihovih ordinacija izlazili još bolesniji.

Sumnja se da su osumnjičeni lekari svojim pacijentima prepisivali lekove od kojih bi im se pogoršalo zdravstveno stanje. U pitanju su lekovi koji usporavaju rad srca.

Nako što bi se pacijenti požalili da se osećaju lošije, osumnjičeni bi savetovali ugradnju pejsmejkera i defibrilatora. Priča je postala horor kada se saznalo da su im ugrađivali polovne kardiološke uređaje, koji su izvučeni iz tela preminulih osoba.

Lekari su dolazili do novca na dva načina. Ili su im pacijenti sami nutkali pare kako bi što pre došli do pejsmejkera, ubeđeni da su na korak od smrti, ili je iz budžeta izdvajan novac za fiktivne fakture. Cena novog pejsmejkera iznosi i po nekoliko hiljada evra, a defibrilatora i do 20.000 evra.

Rumunski mediji prenose saznanja iz istrage i navode da inspektori sumnjaju da su i mrtvozornici nekako bili umešani u ovaj skandal. Naime, izvori iz tužilaštva navode da su uređaji uzimani isključivo iz tela ljudi koji su preminuli nasilnom smrću. Naime, tela ubijenih uglavnom se šalju na obdukciju i moguće je izvaditi nešto iz njihovog tela, a da se ne izazove sumnja.

Pretpostavlja se da je prevareno najmanje 170 pacijenata, od kojih je dvoje preminulo. Prema evropskim zakonima, strogo je zabranjeno ponovo korišćenje defibrilatora i pejsmejkera.

"Kada srce ima manje od 40 otkucaja u minuti, potrebna je kardio stimulacija. Za defibrilatora stvari su malo drugačije, ono emituje elektronski impuls koji tera srce da se resetuje", rekla je kardiolog dr Anredi Manta.

Jedan od lekara koji se nalazi pod istragom, radi u najvećoj bolnici u Rumuniji. On je ranije bio pod istragom zbog sumnje da je 2011. godine tražio od pacijenta mito da bi mu uradio angiografiju. Policija sada proverava da li je sazidao luksuznu vikendicu od novca koji je uzeo od pacijenata.

Rumunski mediji navode da policija proverava dokumenta, kako bi saznala ko je i kako izgradio kuću na obali jezera, na zaštičenom području, gde gradnja nije dozvoljena. Gradonačelnik Movilenija, gde je sporna kuća izgrađena, tvrdi da nije izdata nikakva dozvola za gradnju. Osumnjičeni lekar je u međuvremenu priveden i određen mu je pritvor do 24 sata. Traženo je produženje pritvora do 30 dana.

"Iz do sada sprovedenih dokaza u predmetu proizilazi da je okrivljeni organizovao mrežu sačinjenu od medicinskog osoblja koje mu je davalo implantabilne kardio-uređaje, vađene i od preminulih pacijenata, bez poštovanja zakonskih odredbi i bez prethodne saglasnosti lica, pre nego što su preminuli, niti njihovih rođaka.

Kasnije je obavio medicinske procedure za reimplantaciju ovih uređaja, a da ih nije registrovao u upravi bolnice (u nedostatku dokumenata o poreklu) i, shodno tome, bez prolaska kroz interni proceduralni tok, nije bilo obaveštenja Ministarstva zdravlja o usklađenosti, niti sertifikata, niti isprave o završenim postupcima sterilizacije“, tvrde tužioci.

