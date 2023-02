KONSENZUS U AMERICI SVE VEĆI: Ukrajina ne može da zauzme Krim

Konsenzus u Americi da Ukrajina ne može vojno da zauzme Krim širi je nego što ljudi misle, rekao je demokratski kongresmen i vodeći član odbora za oružane snage Predstavničkog doma SAD Adam Smit.

"Mislim da je konsenzus da Ukrajina ne može vojno da zauzme Krim širi nego što ljudi misle", rekao je on na marginama Minhenske bezbednosne konferencije.

Dok vlasti u Kijevu tvrde da planiraju da "vrate svaki pedalj okupirane Ukrajine, uključujući i Krim", borbe oko tog poluostrva bile bi izuzetno duge i krvave, zato što je ruska vojska na njemu dobro utvrđena, piše "Politiko".

Smit je rekao da će, pre ili kasnije, sukob morati da bude okončan pregovorima. "Najbolji scenario bio bi neka vrsta dogovora oko 'jedne Ukrajine'", rekao je on. Pravo pitanje je "da li možemo da dobijemo bezbednosne garancije za Ukrajinu koje bi SAD i drugim državama omogućile da nastave da naoružavaju Ukrajinu, kako Rusija ovo ne bi ponovila", smatra Smit.

foto: Ap

On nije isključio eventualne borbe za Krim, ali je rekao da je će to biti "ukrajinska odluka". Njegovi komentari, ipak, ukazuju na to da sve više ljudi u Vašingtonu smatra da će sukob morati da bude okončan mirovnim pregovorima.

"Kakvu kog da odluku Ukrajinci budu doneli, njihova zemlja neće biti sigurna ako Krim u najmanju ruku ne bude demilitarizovan", rekla je zamenica državnog sekretara Viktorija Nuland.

Zvaničnici Pentagona nedavno su članovima odbora za orane snage Predstavničkog doma SAD rekli da su "šanse da Ukrajina vrati Krim u skorijoj budućnosti male", prenosi "Politiko".

Vlasti u Kijevu definitvno neće biti zadovoljne takvim komentarima, pošto je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski uspostavljanje kontrole nad tim poluostrvom zacrtao kao jedan od svojih glavnih ciljeva.

Pokušaj zauzimanja Krima predstavljao bi crvenu liniju za ruskog predsednika Vladimira Putina, rekao je državni sekretar SAD Entoni Blinken u nedavnom razgovoru sa grupom eksperata, prenosi "Politiko".

On je dodao da Vašington neće aktivno podržavati ukrajinske pokušaje vojnog zauzimanja Krima, ali da je odluka o tome pripada "isključivo Kijevu".

Kurir.rs/