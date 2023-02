ZAŠTO BI BAHMUT MOGAO DA "ODLUČI" KO ĆE BITI POBEDNIK RATA? "Mala strateška vrednost, ali velika odskočna daska za PUTINOV CILJ"

Kako se ruska invazija na Ukrajinu u punom obimu približava jednogodišnjoj granici, mali industrijski grad Bahmut u istočnom ukrajinskom regionu Donjecka ostaje jedno od najintenzivnijih tačaka ratovanja.

Ruske i ukrajinske snage su učestvovale u iscrpljujućim sukobima u toj oblasti od jula, dok Moskva ostaje očajna za svojom prvom velikom pobedom na bojnom polju od leta 2022. Ruske trupe su usredsređene na zauzimanje istočnih ukrajinskih regiona Donjecka i Luganska, koji su zajednički poznati kao Donbas - ratni cilj ruskog predsednika Vladimira Putina, piše Newsweek.

Bitka za Bahmut je bila skupa. Sa intenzivnim borbama u letnjim mesecima i sukobima koji su u novije vreme sve jači između ruskih i ukrajinskih snaga oko Bahmuta i obližnjeg rudarskog grada Soledara, veruje se da je broj žrtava ukrajinske vojske od početka invazije pre skoro godinu dana najmanje 100.000 mrtvih i ranjenih.

foto: EPA/SERGEI ILNITSKY

Iako je broj mrtvih u Bahmutu nepoznat, visoki ukrajinski vojni oficir tvrdio je u decembru da je između 50 i 100 ruskih vojnika dnevno ubijano u bici za grad.

Bahmut, koji je imao predratnu populaciju od 70.000, sada je samo ljuska sebe iz tog perioda. Prema Ukrajinskoj pravdi, 90 odsto stanovnika Bahmuta je pobeglo, a onih nekoliko hiljada koji su ostali, i dalje bivaju izloženi svakodnevnoj vatri. Slike i video snimci sa linije fronta oko Bahmuta pokazuju kako su sukobi između Ukrajine i Rusije prerasli u rovovski rat koji podseća na Prvi svetski rat, piše Newsweek.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opisao je situaciju na liniji fronta u Bahmutu kao „veoma tešku“, ali do sada Moskva nije bila uspešna u bilo kakvom strateškom napredovanju oko grada.

foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Grad je takođe postao važan simbol otpora Ukrajine. "Bahmut drži!" je postao nacionalni borbeni poklič za ukrajinske vojnike, njihove pristalice, pa čak i Zelenskog. Sprečavanje njegovog zauzimanja tada će biti ključno za moral ukrajinskih trupa dok se rat odugovlači.

"Živi zid"

Mnogi analitičari kažu da Bahmut ima malu vrednost u strateškom smislu, ali bez obzira na to veruju da će Rusija iskoristiti grad kao odskočnu dasku ka svom cilju zauzimanja celog regiona Donbasa – jednom od Putinovih ratnih ciljeva otkako je započeo svoju invaziju prošlog februara.

Ukrajinski zvaničnici rekli su da je cilj Moskve da zauzme Donjeck i Lugansk do proleća.

Anton Geraščenko, savetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova, rekao je za Newsweek u petak da je Bahmut „živi zid koji omogućava da se naše trupe pripreme za deokupaciju“ — što implicira da bi uspešna odbrana grada mogla da dovede Ukrajince u poziciju da krenu u kontraofanzivu.

"[Ruska] vojska je izgubila kolosalnu količinu ljudi i opreme u ovom pravcu. Oni već mesecima pokušavaju da zauzmu Bahmut bez ikakvog rezultata“, rekao je on.

Bahmut ima „ogromnu simboličku vrednost“ za Rusiju, dodao je Geraščenko.

„Tamo je situacija trenutno najkomplikovanija, ali naši branioci stoje čvrsto i izvršavaju svoje borbene zadatke."

foto: EPA Oleg Petrasyuk

Simbolična pobeda

Ako ga Rusi zauzmu, Bahmut bi bio prva velika pobeda Rusije na bojnom polju od leta 2022.

To je nešto čemu se i ruska konvencionalna vojska, i ozloglašena paravojna grupa Jevgenija Prigožina , Vagner grupa, očajnički nadaju i nadmeću da postignu, kažu stručnjaci za Newsweek.

"Pad Bahmuta, ograničenog strateškog, ali visokog simboličkog značaja, ruski predsednik Vladimir Putin bi smatrao za veliku pobedu, ne samo da bi se suprotstavio ruskim kritičarima vođenja rata kao neodlučnog, a predsednik Volodimir Zelenski bi verovatno da to vidimo kao demorališući korak unazad“, rekao je za Newsweek Aleks Kočarov, analitičar rizika sa sedištem u Londonu čiji je primarni fokus na Rusiji i Ukrajini.

Bahmut je od jula vezao značajan broj ruskih snaga za jednu malu oblast, čime je sprečio njihovo raspoređivanje na drugim mestima, rekao je on.

Kočarov je rekao da će njen pad verovatno poslužiti krajnjem cilju Rusije da zauzme region Donbasa.

"Ako Rusi uspeju da zauzmu Bahmut, to će verovatno dovesti do pomeranja linija fronta na zapad, blizu Slavjanska i Kramatorska, dodatno ugrožavajući ukrajinske položaje u severnom delu Donjecke oblasti“, rekao je on

foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Ivan Klišč, naučni saradnik Međunarodnog centra za odbranu i bezbednost, istraživačkog centra sa sedištem u Estoniji, rekao je, međutim, da će mnogo zavisiti od toga da li će Rusija „uspeti da izgradi momentum“ od Bahmuta, ako uspeju da zauzmu grad.

"Bahmut bi mogao biti zarobljen, ali ako Rusija ne iskoristi pobedu, ukrajinske oružane snage mogu da je povrate ubrzo nakon toga, kao što se to dogodilo u Severodonjecku“, rekao je on za Newsweek.

Takođe je važno, rekao je Klišč, da je zauzimanje Bahmuta postalo „nešto što ruske snage žele i da se međusobno takmiče da postignu“.

Vagner grupa, koja se uglavnom sastoji od regrutovanih ruskih osuđenika, vodila je ofanzivu zajedno sa ruskim trupama na Bahmut.

Međutim, Prigožin je poslednjih nedelja bio po strani Kremlja, a čini se da Vagner grupa sada igra manje istaknutu ulogu u operacijama oko Bahmuta. Putin postepeno zamenjuje Vagnerove borce, favorizujući umesto njih profesionalno vojno osoblje.

foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

"Prijavljeno je da je Prigožin želeo da Vagner zauzme grad kako bi pokazao superiornost svojih snaga nad ruskom vojskom. Pošto nije uspeo, sada ruska vojska ima šansu da ga pretekne“, dodao je Klišč.

Prigožin menja očekivanja

Čini se da je Prigožin u video intervjuima ruskim medijima objavljenim u sredu promenio očekivanja o potencijalnom zauzimanju Bahmuta.

Rusija bi mogla da opkoli ratom razoreni grad do marta ili aprila, ocenio je Prigožin, upozoravajući da Rusija ne treba da potcenjuje ili umanjuje ukrajinske oružane snage govoreći da je Bahmut „opkoljen“.

"Ako nisu opkoljeni, zašto da kažemo da jesu? Ne bi trebalo da umanjujemo vrednost neprijatelja u ovome", rekao je on.

Zašto je Bahmut toliko važan za Rusiju?

Na početku rata, Putin je rekao da je jedan od njegovih glavnih ciljeva „osloboditi“ Donbas, separatistički region na jugoistoku Ukrajine sa jezičkim vezama sa Rusijom.

foto: EPA-EFE/MIKHAIL METZEL/KREMLIN POOL/SPUTNIK / POOL MANDATORY CREDIT

Ruski izaslanik je rekao da će zauzimanje Bahmuta odrediti tok rata. Grad služi kao regionalno čvorište sa autoputevima koji vode do strateških gradova u Donbasu, kao što su Kramatorsk i Slavjansk.

Dmitrij Poljanski, prvi zamenik stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama, rekao je za Newsweek da će njegovoj zemlji biti nemoguće da postigne Putinove ratne ciljeve u Ukrajini ako Bahmut ne bude zarobljen.

"Znam da nema načina da se oslobodi Donbas bez zauzimanja Bahmuta i znam da je oslobađanje Donbasa jedan od zadataka naše vojne operacije“, rekao je Poljanski u utorak.

Ruski diplomata je ratom razoreni grad opisao kao „tvrđavu“ koja je „deo jako utvrđene linije odbrane“.

"To nije samo jednostavan grad. To je grad koji ima duge podzemne tunele i utvrđenja", rekao je on. „Zato je tako teško osvojiti ovu tvrđavu, ali sam siguran da ćemo to učiniti."

Zelenski je tokom pres konferencije sa švedskim premijerom Ulfom Kristersonom u sredu rekao da je situacija u blizini Bahmuta „najteža“ na liniji fronta njegove zemlje, ali je dodao da njegove trupe „čvrsto koče“ napredovanje Rusije.

"Našim vojnicima na istoku nije lako, ali ga ne zovu džabe 'tvrđava Bahmut'.

(Kurir.rs/Newsweek)