"FINALE ĆE BITI ZAPAD PROTIV KINE!" Stručnjaci analiziraju Putinov govor: Sukob imperija će napraviti MNOGO kolateralne štete!

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin održao je govor u Federalnoj skupštini u Moskvi.

Tokom sat i 45 minuta šef Kremlja je govorio o opštem stanju u zemlji, ali prvenstveno o ratu. Rekao je da su svojevremeno slali mirovne predloge, ali da su od Zapada kao odgovor dobili kategoričko ne.

- Oni su se već dogovorili da izvedu agresiju na našu zemlju i da eskaliraju sukob. Sećamo se šta je rađeno u Donbasu 2014. i 2015. godine. To je bilo protivno svim rezolucijama Saveta bezbednosti. I svejedno su to uradili. Oni su pokrenuli rat, a mi smo prinuđeni da koristimo silu kako bi ga zaustavili. Sada su spermni da i samog đavola iskoriste protiv Rusije - rekao je Putin.

Putin je, međutim, ponovo aktivirao temu od koje strepi svet. On je rekao:

- Rusija je spremna da testira svoje nuklearno oružje, ali mi to nećemo uraditi prvi. Zapadne elite ne skrivaju svoje ciljeve. To znači završiti s nama jednom zauvek. To znači da će se lokalni sukob pretvoriti u globalnu konfrontaciju, a mi ćemo u skladu sa tim reagovati - poručio je Putin.

S druge strane, predsednik SAD Džozef Bajden pružio je apsolutnu podršku Ukrajini i juče je boravio u Kijevu, a danas je u Varšavi istakao da je "NATO ujedinjen više nego ikada ranije i da podrška Ukrajini neće biti uzdrmana".

Gosti Usijanja bili su Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije i dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

Vuković je prvo komentarisao na koji način je njemu zvučao ton Vladimira Putina u današnjem obraćanju.

- Naravno da je govor bio i te kako ozbiljan, s obzirom na to u kojem se trenutku Rusija nalazi. Doduše, ton je mogao da bude agresivniji i da sadrži neke eksplicitnije pretnje. Putin je pokazao rešenost i fokus da se sukob u kojem se našao okonča njegovom pobedom. Problem i muka je što sličnu ili gotovo istu stvar demonstrira i druga strana. U suštini, imamo raspravu dve imperije, a tada postoji mnogo kolateralne štete, neobraćanja pažnje i nedostatka empatije. Oba govora su prilično dehumanizovana - započeo je Vuković.

Potom je rekao ako je polufinale Rusija protiv Zapada, onda je finale Kina protiv Zapada:

- Ne možete jednu državu veličine i značaja Rusije da saterate uza zid i da očekujete da ona na to neće reagovati. To su rekli mnogi zvaničnici na Zapadu. Ne možete očekivati da će Rusija da doživi apsolutni poraz i kolaps niti bi to trebalo da bude projekat. Ako su Rusija i Zapad polufinale, onda je Zapad protiv Kine definitivno finale.

Petrović je spomenuo odnos bruto društvenog proizvoda, a po svemu sudeći, Americi se smanjuje uticaj.

- Ako šahovski gledamo, ovo je usled procesa promene svetskog poretka ka multipolarizmu. Dakle, dolazi do smanjenja uticaja Amerike u svetskom društvenom bruto proizvodu. Po kupovnoj moći, 1999. godine SAD su imale duplo veću od Indije, Kine i Rusije zajedno. S druge strane, danas je taj indeks za Rusiju, Kinu i Indiju 100, a za Ameriku 54. Dakle, skoro četiri puta je došlo do promene. Severni Atlantik nije centar svetske ekonomije, već severni Pacifik sa akcentom na Kini - rekao je Petrović.

