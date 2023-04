"KINA PORUČUJE AMERICI DA NJENI IZLETI NA TAJVAN NISU DOBRODOŠLI" Milić: Ide se na mirno rešenje, ali i vojna opcija je na stolu

Američki ratni brod plovio je u nedelju kroz Tajvanski moreuz. Kina, koja na Tajvan gleda kao na sopstvenu teritoriju, zvanično je završila svoje trodnevne vežbe oko Tajvana prošlog ponedeljka,a koje su podrazumevale precizne udare i blokadu ostrva.

Ko zaista odlučuje o sudbini Tajvana, gde vode rastuće tenzije Kine i Tajvana tj. Kine i SAD, ali i sve intenzivinije naoružavanje Tajvana? Na ova pitanja odgovarao je jutarnjem programu Kurir televizije predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije Emil Zoronjić, a u program se iz Šangaja uključio i urednik portala savremenakina.rs, Vladimir Milić.

- Potrebno je da razumemo kontekst. Kina se nikada nije odrekla pretenzija na Tajvan, ali takođe naglašava da bi htela da se to sprovede mirnim putem, iako ne odbacuje ni vojno rešenje. To što je Si Điping naredio vojsci da do 2027. godine bude spremna da izvrši invaziju, to ne znači da će se to i desiti - rekao je Milić i dodao:

- Kina do sada nije imala vojnu moć koja bi joj obezbedila napad na Tajvan jer je nadmoć američke vokjske bila toliko velika da ih je mogla odvratiti od takve ideje. Situacija se sada menja, pa mi sa povećanjem borbene gotovosti obraćamo više pažnje na izjave koje stižu iz Kine. Svakako bi trebalo reći da ako bi do napada na Tajvan došlo to bi značilo katastrofu za svestku ekonomiju, za Kinu i Tajvan na prvom mestu, a onda i za sve nas ostale. To je dakle, jedna opcija koju svi drže na stolu, ali za koju se svi nadaju da do nje neće doći.

Zoronjić je ocenio da Kina želi da pokaže Americi da ne odobrava njene zvanične posete Tajvanu:

- Vidimo pre svega guranje Kine da bude jača u što više oblasti; u vojnoj, ekonomskoj i diplomatskoj. Pokušava kao takva da se nametne celom svetu, posebno Americi. Ona želi da stavi do znanja da to nije ona Kina od pre 20 ili 30 godina. Ne zaboravimo da je Kina tada povratila Hong Kong i Makao bez ijednog ispaljenog metka. Kina svakako ojačava i želi to da pokaže Americi. Poručuje da im da ti njeni izleti na teritoriju Tajvana nisu dobrodošli i da ih oni neće dočekati sa dobrom voljom i dopustiti da to postane uobičajeno. Prošli put samo što nije izbio rat u medijima kada je dolazila Nensi Pelosi.

