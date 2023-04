MOŽE LI DOĆI DO SKOROG PRIJEMA UKRAJINE U NATO? Analitičari: To je nemoguće u ovim uslovima, Rusiji je poslata jaka poruka!

Prvi put od početka rata u Ukrajini, generalni sekretar NATO Alijanse Jens Stoltenberg posetio je ovu zemlju.

Rečima: "Gospodine predsedniče, NATO je uz vas danas, sutra i koliko god bude bilo potrebno", prvi čovek Alijanse pružio je podršku ukrajinskom narodu i predsedniku Volodimiru Zelenskom kog je pozvao na samit NATO u Litvaniji, u Vilnjusu, koji će se održati u julu.

foto: AP/Efrem Lukatsky

Zelenski je ipak bio još konkretniji poručujuči da je "vreme da NATO ponudi članstvo Ukrajini".

U Rusiji se ova poseta smatra isuviše provokativnom, s obzirom na to da NATO nije direktna strana u sukobu, a pruža kontinuiranu podršku Kijevu.

Kako će u Kremlju tumačiti posetu Stoltenberga? Da li je Ukrajini zagrantovano članstvo u NATO u julu ili to može izostati? Da li bi ulazak zaraćene Ukrajine u NATO bio veći rizik za Rusiju ili za samu Alijansu?

Na ova i druga važna pitanje odgovarali su u emisiji Usijanje Duško Lopandić, stručnjak za međunarodne odnose i profesor evropskog prava i nekadašnji ambasador u Briselu Aleksandar Pavić, politikolog.

foto: Kurir Televizija

- Ono što je govorio je problematično zato što je rekao upravo ono što je ruska crvena linija, a to je Ukrajina u NATO. Jasno je poručio da NATO nema nameru da odustane od toga. To je znak Rusiji da zapad namerava da nastavi rat jer zna da je to Rusiji neprihvatljivo - smatra Pavić.

Lopandić je mišljenja da u NATO ne postoji jednoglasnost po ovom pitnaju:

- Ne postoji baš toliko jednoglasnost oko toga treba li Ukrajina da bude članica NATO. Znamo da su pre desetak godina, kada je to pitanje prvi put pokrenuto Nemačka i Francuska bile protiv toga. Nemam utisak da je tu nešto promenjeno. Govoriti o članstvu Ukrajine u NATO u sred ovog rata koji je najveći posle drugog svetskog rata je nerealno. Ja mislim da je to samo deo tog političkog ceremonijala. Suština je operativna. NATO je činjenica uključen u sukob u Ukrajini, ali njen prijem bi značio da NATO ulazi u rat, jer po članu 5. on kao kišobran štiti svoje članice.

foto: Kurir Televizija

Pavić je saglasio da u ovom trenutku nije realno članstvo Ukrajine, ali je naglasio važnost simboličke poruke:

- Ovo je svesno smišljena poruka. Slažem se sa profesorom da nije realno da sada Ukrajina uđe u NATO, ali je poruka da nam je to krajnji cilji. To je poruka Rusiji: "Mi nismo nismo zainteresovani za mir sa vama, jer je to bio vaš zahtev bio što se tiče Ukrajine, odnosno njena neutralnost." Ko god pomišlja na to da je bilo ko na ključnim mestima na zapadu koji odlučuje zainteresovan za mir, Stoltenberg je potvrdio da nije. Ovo je više simbolično nego što je realno, ali je simbolika izuzetno jaka. NATO što više govori o miru sve je agresivniji.

Lopandić je konstatovao da uspostavljanje mira nužno povlači uspostavljanje novog bezbedonosnog okvira.

02:03 Može li doći do skorog prijema Ukrajine u NATO?

- Ja ne primećujem da baš sve države govore o miru. Neki su više "jastrebovi" dok neki ipak razmatraju mogućnost mira, kao što su Makron ili nemački predstavnici ili Italijanski. S druge strane imamo Poljsku i ove zemlje koje su na prvoj liniji i koje su vrlo antiruske. Ako dođe do nekog primirja ili nekog kakvog takvog aranžmana smirivanja situacija, to bi ujedno moralo da podrazumeva i uspostavljanje jednog novog bezbedonosnog okvira gde bi i Rusija bila uključena - zaključio je Lopandić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud