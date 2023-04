ZNAM DA PUCAM, DA SU RUSI UPALI U BANKOVU BORIO BI SE DO SMRTI: Zelenski progovorio o prvim danima kad je počeo rat!

U intervjuu za TV 1+1, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da sa sobom nosi pištolj i da je spreman da se bori do smrti u prvim danima bitke za Kijev.

U gradu je tada bilo nekoliko ruskih diverzantskih grupa koje su pokušale da se probiju do Bankove ulice, gde se nalazi predsednička rezidencija.

U prvim satima i danima rata iz ukrajinske prestonice stizale su haotične scene automobilskih potera, zaseda i ulične pucnjave. Sve se to odigralo u senci frontalnih sukoba u predgrađima Kijeva Irpin, Buča, Gostomel i Borođanka. U jučerašnjem intervjuu za TV 1+1 ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski govorio je o prvim danima rata, kada je sudbina prestonice visila o koncu.

„Mogu da pucam. Možete li da zamislite naslov: ’Rusi uhvatili ukrajinskog predsednika‘? To bi bilo sramotno“, rekao je on.

„Da smo uspeli da se probijemo do Bankove, ne bismo sada razgovarali sa vama. Ali niko ne bi bio uhvaćen, jer bismo se borili do kraja. Do poslednjeg. Na pitanje da li je sa sobom imao pištolj i da li je vežbao pucanje, Zelenski je odgovorio potvrdno.

Kurir.rs/24ur