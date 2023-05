OFANZIVA! Da li će ovo naoružanje odlučiti pobednika rata? Rusija sada ima više vojnika u Ukrajini nego na početku invazije

Dugonajavljivana prolećna ofanziva ukrajinske armije mogla bi dati odgovor na najvažnije pitanje koje se postavlja još otkad je Rusija 22. februara prošle godine pokrenula invaziju: Do kada će rat trajati?

Iako su Rusija i Ukrajina izgubile na desetine hiljada vojnika, arsenal dve strane još ni izbliza nije iscrpljen. Ukrajina se uzda u saveznike što se naoružanja tiče, dok Rusija, prema navodima generala Kristofera Kavolija, komandanta američkih trupa u Evropi, danas ima više vojnika u Ukrajini nego na početku invazije:

- Ovaj konflikt je donekle smanjio ruske kopnene snage u Ukrajini, ali one su danas brojnije nego što su bile na početku rata. Rusko ratno vazduhoplovstvo je izgubilo vrlo malo, oko 80 aviona. Ali i dalje raspolaže sa oko 1.000 lovaca i bombardera. Mornarica je izgubila jedan brod - rekao je on.

Nedavno objavljeni u javnosti poverljivi američki vojni dokumenti otkrili su koliko je ruskih kopnenih snaga angažovano u ratu. Prema dokumentima iz marta ove godine, ruska vojska je rezervisala 527 od 544 raspoloživa bataljona za rat, pri čemu se 474 već nalaze u zemlji. Procena Pentagona je da je Rusija u ratu izgubila između 35.000 i 43.000 vojnika.

foto: AP/Evgeniy Maloletka

Na drugoj strani, Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO, izjavio je da su članice Alijanse isporučile Ukrajini više od 98 odsto borbenih vozila koje su joj obećale.

- Uz više od 1.550 oklopnih vozila, 230 tenkova i druge opreme, članice Alijanse su poslale Ukrajini i ogromne količine municije i obučile su i opremile više od devet novih ukrajinskih brigada. Ovim će Ukrajina doći u odličnu poziciju da nastavi da zauzima okupiranu teritoriju - rekao je Stoltenberg.

Procenjuje se da će nove brigade činiti više od 30.000 vojnika.

474 bataljona ruske armije se nalazi u Ukrajini 80 aviona je Rusija izgubila od početka rata 35-43 hiljade ruskih vojnika poginulo u Ukrajini

RUSIJA

Lovac bombarder "su-34"

foto: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Posada: 2 Dužina. 23,3m Raspon krila: 14,7m Visina: 6m Težina prazan: 22.500 kg Težina pun: 45.100 kg Maks. brzina: 1.900 km/h Oružje: Top 30 milimetara Naoružanje: 12 mesta za rakete Cena: Do 50 miliona $ Tenk T-90m

foto: Printscreen Youtube

Masa: 46 tona Dužina: 9,6 m Širina: 3,7 m Visina: 2,2 m Posada: 3 člana Top: Kalibar 125 m Oklop debljina: 500-800 m Motor: V-84MS, 12 cilindara, dizel Operativni domet: 550 km Maks. brzina: 60 km/h Cena: Oko 4,5 miliona Napravljeno: do 1.000 komada Krstareća raketa "kalibr"

foto: Printscreen YT

Dužina: između 6,2 i 8,9 m Prečnik: 0,53 m Bojeva glava: 400-500 kg Težina: od 1.300 do 2.300 kg Operativni domet: do 4.500 km Maks. brzina: do tri maha Navođenje: inercijalni sistem, termalni Preciznost: do 50 metara Cena: izvoz 6,5 miliona, domaća 980.000 dolara Višecevni lanser raketa "BM-21 grad"

foto: Prinrscreen

Početak proizvodnje: 1963. Broj napravljenih: 98.670 Težina: 13,7 t Dužina: 7,3 m Širina: 2,4 m Visina: 3 m Posada: 3 Kalibar: 122 m Broj punjenja: 40 Domet: do 52 km Operativni domet: 405 km Maks. brzina: 75 km Balistička raketa "iskander"

foto: Shutterstock

Težina: 3.800 kg Dužina: 7,3 m Prečnik: 0,9 m Bojeva glava: do 700 kg Operativni domet: do 500 km Maks. brzina: 5,9 maha Preciznost: Do 30 metara Posada: 3 Cena: Do tri miliona dolara Hipersonični projektil "kinžal"

foto: AP Alexander Zemlianichenko

Težina: 4.300 kg Dužina: 7,2 m Prečnik: 1,2 m Bojeva glava: do 50 kilotona Raspon krila: 1,6 m Operativni domet: do 2.000 km Maks. brzina: do 13 maha Cena: od 10 miliona dolara Dron "šahid 136"

foto: Shutterstock, Ilustracija

Težina: 200 kg Dužina: 3,5 m Raspon krila: 2,5 m Bojeva glava: do 50 kg Operativni domet: do 2.500 km Maks. brzina: 185 km/h Cena: Oko 20.000 dolara UKRAJINA

Avion lovac "mig 29"

foto: Shutterstock

Posada: 1 Dužina: 17,3 m Raspon krila: 11,3 m Visina: 4,7 m Težina prazan: 11 t Težina pun: 18 t Maks. brzina: 2.450 km/h Dolet: 1.430 km Oružje: top 30 m Naoružanje: 15 raketa Cena: Oko 20 miliona Protivoklopni raketni sistem "džavelin"

foto: Profimedia / APFootage / Alamy

Težina: 22,3 kg Dužina: 1,1 m Prečnik: 127 m Posada: 1 ili 2 Domet: do 4.700 m Bojeva glava: 8,4 kg Proboj: oklop do 700 m Cena: 178.000 dolara Višecevni bacač raketa HIMARS

foto: Printscreen/Twitter

Težina: 16,2 t Dužina: 7 m Širina: 2,4 m Visina: 3,2 m Posada: 3 Operativni domet: 480 km Maks. brzina: 85 km Preciznost: do jednog metra Cena: do 4 miliona $ Tenk "leopard 2"

foto: Twitter/Tendar

Težina: 66 t Dužina: 9,9 m Širina: 3,7 m Visina: 3 m Posada: 4 Top: 120 m Operativni domet: 340 km Maks. brzina: 70 km/h Cena: Do 15 miliona dolara Broj napravljenih: 3.600 Samohodni sistem zemlja-vazduh "buk"

foto: Fonet

Težina: 34 t Domet: do 140 km Visina: do 25.000 m Dužina: 9,3 m Procenat uspešnosti: do 95 odsto Težina rakete: 690 kg Dužina rakete: 5,5 m Prečnik: 400 m Bojeva glava: 70 kg Posada: 4 Cena: - Samohodna "pancer haubica 155"

foto: Printscreen

Dužina: 11,7 m Širina: 3,6 m Visina: 3,1 m Posada: 5 Brzina paljbe: 10 u minuti Efikasan domet: do 67 km Operativni domet: 420 km Maks brzina: 67 km/h Cena: Do 17 miliona $ PVO raketni sistem "patriot"

foto: EPA / Martin Divíšek

Težina: 914 kg Dužina: 5,3 m Prečnik: 400 m Bojeva glava: 90 kg Operativni domet: do 160 km Maks visina: 24.000 m Maks. brzina: 2,8 maha Cena: baterija milijardu dolara Broj napravljenih: 1.106 lansera

Kurir.rs