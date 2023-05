"RUSI DOVEZLI STARE TENKOVE KAO ARTILJERIJU NA FRONTU!" Mlakar: Žestoke borbe u Bahmutu od sinoć, KONTRANAPADI UKRAJINACA U TOKU

Rat u Ukrajini i dalje traje, a borbe u Bahmutu su se intenzivirale u poslednjih nekoliko dana. Prema navodima analitičara, ova bitka biće brutalnija od svega što smo do sada videli.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da vojska njegove zemlje još uvek nije spremna za kontraofanzivu, koja ima za cilj da potisne ruske okupacione snage. Međutim, neki izvori tvrde da su već izvedeni kontranapadi, a neki tvrde da se očekuje početak ukrajinske ofanzive. Situacija na terenu je haotična, a borbe za taj mali deo Bahmuta i dalje traju.

Andrej Mlakar, urednik portala "Front", gostovao je u emisiji Pulsu Srbije gde je dao svoje mišljenje o trenutnoj situaciji na frontu i situaciji u Bahmutu. On je rekao da su sinoć nastale velike panike na društvenim mrežama od strane ljudi koji podržavaju Rusiju.

- Sinoć oko 23 časa nastala je velika panika na društvenim mrežama od ljudi koji podržavaju Rusiju, da je izvršen veliki prodor i da su određene ruske jedinice napustile svoje položaje na boku u okolini Bahmuta. Situacija jeste haotična jer u toku noći jeste bilo prodora, pa je bilo pregrupisavanja, pa vraćanja teritorija i tako u krug. Tako do ranog jutra je ta pozicija bočnog dela oko Bahmuta i prekidanje tog autoputa prelazilo je nekoliko puta iz ruke u ruku - rekao je Mlakar i dodao:

foto: Kurir televizija

- Sada su u toku intezivni vazdušni letovi taktičke ruske avijacije i izvode masovne udare u području Bahmuta, Zaporožja i okoline Hersona. Jer se navodno ponela priča o početku ukrajinske ofanzive. Ustvari su to bili klasični kontranapadi, a ne početak kontraofanzive kako se i dalje tvrdi. Sa svih strana su neke oprečne informacije, ali bitka i dalje traje za taj neki mali oprečni deo Bahmuta.

Mlakar je takođe komentarisao tvrdnje da su ruske snage duboko ukopane u istočnim oblastima Ukrajine sa slojevitim odbrambenim linijama do 20 kilometara dubine.

05:10 RUSI DOVEZLI STARE TENKOVE KAO ARTILJERIJU NA FRONTU! Mlakar: Žestoke borbe u Bahmutu od sinoć, KONTRANAPADI UKRAJINACA U TOKU

- Dvadeset kilometara dubine teritorije generalno nema tu nikakvih prepreka. Protiv tenkovske prepreke se nalaze na malo većim daljinama od 30, 65 pa do preko 100 kilometara. Pre svega se odnosi na tu nevidljivu liniju koju su Rusi stvarali spletom niza protivtenkovskih rovova. Dubina teritorije do 20 kilometara je negde fiktivna ideja zamišljenog prodora do kojeg bi Ukrajinci mogli da dođu u nekih prvih 48 do 72 časa, pošto bi se ruske linije raspale. Ali to sad sve zavisi od niza okolnosti. Evidentno jeste da su Rusi na tom području dovezli tenkove koji su jako stari, a ljudi su se smejali zašto su ti tenkovi dovučeni. Zapravo ih Rusi koriste kao klasičnu artiljeriju. Umesto klasične artiljerije, koriste tenkove kao topove za gađanje - istakao je Mlakar.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs