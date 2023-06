UDAR! UKRAJINCI OSLOBODILI SELO U ZAPOROŽJU: Rusi i dalje tvrde da odbijaju sve napade!

Ukrajinska vojska napredovala je na jugu Zaporožja, gde je oslobodila naselje Pjatihatki, što je prvi veliki napredak na ovom delu fronta od početka kontraofanzive, javio je Rojters.

Dok u Kijevu kažu da njihova kontraofanziva napreduje, Kremlj poručuje da je svaki napad ukrajinske vojske odbijen. Međutim, potvrda o preuzimanju kontrole nad Pjatihatkima stigla je s ruske strane, samo ne iz najvišeg državnog vrha.

Ukopavanje

- Ukrajinske snage preuzele su naselje Pjatihatki i sada se ukopavaju tu. Neprijateljska ofanziva u talasima dala je rezultate uprkos velikim gubicima. Žestoke borbe u tom području su nastavljene - objavio je na Telegramu Vladimir Rogov, zvaničnik Rusije u Zaporožju.

Ovu promenu na terenu potvrdio je i ruski vojni bloger Vor Gonzo na Telegramu.

- U pravcu Vasiljevski, naše trupe napustile su naselje Pjatihatki. Naša artiljerija nastavlja da napada neprijateljsku pešadiju, koja se ukopala u ovom naselju. Prema izveštajima, oružane snage Ukrajine koncentrisale su velike rezerve u tom delu. Uglavnom je to pešadija, ali su viđena i teško oklopljena vozila. Pitanje je vremena kad će početi da koriste te rezerve. U ovom trenutku, njihove pozicije su u polukrugu i verovatno će glavni udar biti po bokovima - naveo je on.

Rusko ministarstvo odbrane juče je objavilo da je „odbilo seriju ukrajinskih napada na tri sektora fronta“, a da je najaktivnije bilo u Zaporožju.

Magacin

Ukrajina je juče saopštila da je raznela magacin sa oružjem na okupiranom jugu zemlje, u selu Henišesk, blizu Hersona.

- Hvala svakom ukrajinskom ocu, svakoj ukrajinskoj porodici na snažnim i hrabrim ukrajinskim ratnicima koji brane nezavisnost zemlje i bore se za život Ukrajine. Svim očevima želim dug i zdrav život. I svakom ocu koji je na frontu želim da se vrati kući - poručio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski povodom Dana očeva.

Istraga

Njujork tajms: Rusi su srušili branu?

l Dokazi ukazuju na to da je razaranje brane u Kahovki, koju je kontrolisala Rusija, bilo posledica eksplozije iznutra koju su pokrenuli ruski vojnici, tvrdi Njujork tajms.

Citirajući inženjere i stručnjake za eksploziv, američki dnevni list naveo je da imaju dokaze koji ukazuju na to da je eksploziv u prolazu u brani detoniran i da je to dovelo do uništenja strukture 6. juna, navodi list, a prenosi Rojters.

Odvojeni tim stručnjaka, koji pomaže ukrajinskom javnom tužiocu, takođe je zaključio da je „najverovatnije da je razaranje brane izazvala eksplozija koju su pokrenuli Rusi“.

Kijev optužuje Moskvu za razaranje brane, dok u Kremlju kažu da iza svega stoje ukrajinski diverzanti i da je reč o sabotaži.

Najmanje 45 ljudi poginulo je nakon pucanja brane Kahovska, javio je CNN pošto su obe strane saopštile novi broj žrtava. Ukrajinska strana javila je da je 16 ljudi stradalo, a da se 31 osoba vodi kao nestala, dok je ruska strana objavila da je broj žrtava skočio na 29.