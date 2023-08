"NIKO NE MOŽE AMERIKU DA NADIGRA U KONTEKSTU KONAČNOG UNIŠTAVANJA!" Vojinović: Severna Koreja je sada OPASNA PRETNJA ZBOG OVOGA

Foto: Kurir Televizija, YAY Media AS / Alamy / Alamy / Profimedia

Hirošima, 6. avgust 2023. - Danas je obeležena 78. godišnjica stravičnog događaja koji je obeležio svetsku istoriju i ostavio trajne ožiljke na japanskom gradu Hirošimi. U tačno 08:15 ujutru, Hirošima je zaronila u minut ćutanja kako bi se setila žrtava nuklearnog bombardovanja koje se desilo tačno u tom trenutku pre 78 godina.

Američki bombarder "Enola Gej" izbacio je atomsku bombu nad gradom 6. avgusta 1945. godine, što je rezultiralo smrću oko 140.000 ljudi i neprocenjivom patnjom stanovništva.

Međutim, uprkos ovim apelima za mir i razoružanje, trenutno globalno političko okruženje izaziva zabrinutost u vezi sa nuklearnom pretnjom. Ugledni medicinski časopisi upozorili su da je opasnost od nuklearne katastrofe u sadašnjim okolnostima "velika i rastuća".

Pitanje je da li je svet ponovo na ivici potpunog uništenja usled mogućnosti nuklearnog konflikta. Kakve su šanse da lideri pritisnu dugme za lansiranje nuklearnih raketa i pokrenu smrtonosni lanac događaja?

Na ovo pitanje odgovorio je Petar Vojinović, urednik portala Tango Six, tokom svog gostovanja u jutarnjem programu Kurir televizije.

Vojinović je istakao zabrinjavajuću situaciju u Severnoj Koreji, ali je i izrazio određenu dozu ironije u vezi sa njihovim lansiranjem raketa.

- Zaista imamo poremećene ljude, konkretno je to Severna Koreja. To je polukomično kao neka epizoda Simsonovih. Oni lansiraju te rakete negde između njih i Japana u okean. Nešto od toga uspe, a nešto od toga kada ne uspe čovek se zapita pa dobro kada oni zaista požele i pritisnu dugme, kako su oni sigurni da će to da odleti i da neće da im se vrati. Mada prilično su sada opasna pretnja jer nemaju više sada samo rakete sa čvrstim gorivom, već i sa tečnim. Odnosno tehnološku sposobnost da ih napune gorivom mnogo brže i da se ne dektetuje toliko koliko bi moglo kada bi bilo sporije - rekao je Vojinović i dodao:

- Sa druge strane cela ta filozofija upotrebe je da ko god da prvi lansira i ovaj drugi će da lansira. Sistemi upozoravanja su takvi da tu niko ne može Ameriku da nadigra u kontekstu nekog konačnog uništavanja. Tako da je to u obrnutom razmatranju genijalan izum koji je ceo hladni rat držao hladnim jer su svi znali koliko bi to bilo opasno kada bi se upotrebilo. Tada je Sovjetski savez bio nešto mnogo ozbiljnije i tada je to radilo. Ko sada garantuje da Rusija nema neke korumpirane elemente u tom sektoru.

