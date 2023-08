"RUSI GRANATIRAJU U UKRAJINI SVE ŠTO JE ŽUTO" Eksperti: Pomažu afričkim zemljama kako bi imali podršku u UN, ali i u ZAMENU ZA OVO

Bivši komandant NATO snaga u Evropi Džejms Stavridis smatra da Moskva rizikuje da izazove direktan rat sa NATO-om u Crnom moru zbog presretanja brodova u međunarodnim vodama i nastojanja da nametne ekonomsku kontrolu Ukrajine.

Stavridis, koji je predvodio snage NATO-a u Evropi od 2009. do 2013. godine, rekao je za „Politiko“ da bi eskalacija situacije u Crnom moru mogla da primora partnere Kijeva da intervenišu kako bi sprečili sakaćenje ukrajinske ekonomije. On smatra da NATO, dok obezbeđuje oružje i novac za Ukrajinu, neće samo posmatrati kako Rusija guši ukrajinsku ekonomiju.

Stavridis ocenjuje da će, ako Rusija počne da pleni brodove, NATO verovatno odgovoriti podrškom za humanitarni koridor za brodove. Prema njegovim rečima, Alijansa bi mogla da zaštiti brodove koji idu u i iz ukrajinskih luka borbenim avionima NATO-a i eventualno ratnim brodovima.

Gosti emisije "Usijanje" bili su Biljana Obradović Šahirmanjan, iz Centra za stratešku analizu, i Slobodan Dimitrijević, predsedik Srpsko-ruskog pokreta, gde su govorili o tome da li će Rusija nametnuti ekonomsku kontrolu Ukrajine.

- Rusija je već definitivno ovaj rat izgubila. Samo je pitanje kada će doći do slamanja režima i koliko će života koštati što ukrajinskih što ruskih vojnika. Inače na pitanje da li sukob može da se proširi na NATO, ja u to ne verujem. Vidimo sve akcije od strane ruske vojske po pitanju žita i po pitanju rečnih luka. Rusija je prvo krenula na Odesu, tamo su gađali infrastrukturu i silose sa žitom. Nakon toga su krenuli na rečne luke na Dunavu koje su na samo 200 metara od rumunske granice - rekla je Obradović i dodala:

- Ono što je zaprepašćujuće je da su i tamo gađali silose sa ukrajinskim žitaricama koje treba da odu na svetsko tržište. Treba da odu i u one zemlje koje Ruska Federacija predstavlja u ovoj agresiji, a to su Afričke zemlje i zemlje Azije. Oni kažu da njih podržavaju, a oni ugrožavaju tim napadima. Onda dolazimo do zaključka da je Rusija krenula prvo sa energetskom ucenom, onda je pretila sa nuklearnim oružjem, a onda smo stigli do ugrožavanja bezbednosti sa hranom. Rusija sada granatira sve što je žito ondosno što je žuto. Problem im predstavljaju i oni kamioni koji trebaju žito da prevezu od magacina do luke.

Dimitrijević nije siguran da će se direktan sukob između Rusije i NATO-a dogoditi, ali je skrenuo pažnju na eskalaciju sukoba kroz upotrebu vojne sile.

- Mislim da Rusija ne izaziva direktan sukob sa NATO-om, mislim da je ona već u sukobu sa NATO-om. Da li će se i vojske direktno sukobiti, ja ne verujem - istakao je Dimitrijević i dodao:

03:01 RUSI GRANATIRAJU U UKRAJINI SVE ŠTO JE ŽUTO Eksperti: Pomažu afričkim zemljama kako bi imali podršku u UN, ali i u ZAMENU ZA OVO

- Ništa se neće specijalno desiti ukoliko Rusija krene da pleni brodove na Crnom Moru. NATO je mnogo puta pretio i davo razno razne izjave. Njihova podrška je uglavnom materijalne prirode i to oružje se uništava svakodnevno. Rusi to spaljuju. Dakle upumpavaće se novac i oružje. Ne misli se da se to stopira i rade intenzivno na eskalaciji sukoba. Ne slažem se da Rusija ne dozvoljava da se žito isporuči ugroženim narodima odnosno Afričkim zemljama. Mislim da im Rusija čak šalje i besplatno žito. Ukoliko se bilo šta što liči na vojnu ratnu opremu pojavi na Crnom moru mislim da će Rusi bez obzira na pretnje NATO-a intervenisati, zapleniti i ako treba uništiti - rekao je Dimitrijević.

Obradović se nije složila sa izjavom Dimitrijevića da Rusija snabdeva žitom afričke zemlje.

- To još nismo videli osim izjava sa propalog foruma "Rusija - Afrika". To je besplatno skupo žito, to se radi kako bi se afričke zemlje zalagale za interese Ruske Federacije u UN. Zato što znamo da je tri četvrtine zemalja u UN sa Afričkog kontinenta. Sa druge strane to je u zamenu za prirodna bogatstva u Africi. To je isključivo za zemlje gde se nalaze paravojne grupacije Vagner i gde bi ubuduće mogli da se sklope dogovori gde bi grupa Vagner mogla da kontroliše još neka prirodna bogatstva. Ne zaboravite da je Afrika bogata svemu onome što zanima Rusiju, a to su naravno zlato, dijamanti, uranijum i litijum - rekla je Obradović.

