"UKRAJINA NEMA MUNICIJE NI ZA 2 DANA" Vasiljević o kontraofanzivi: Sve je u režiji "VELIKOG TATE", sa kime ćeš pregovarati?

Stanko Vasiljević, pukovnik u penziji gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije, u razgovoru sa voditeljkom Snežanom Petrović o dešavanjima u Ukrajini, i mogućnosti rešenja za nenastavljanje ratovanja.

foto: Kurir tv

Ispričavši da su sankcije Rusiji bila očekivanja Zapada što je donelo obrnuto stanje od očekivanog. Uvideli su kako dalje ukazuje da je to greška, ali sada ne mogu da se povukku iz sukoba, iako bi pristali na rešenja jer su ostali bez rezervi municije.

- Oni sada nemaju municije ni za dva dana ratovanja, to je poraz za Zapad, tako da traže rešenja za kraj sukoba, a ne mogu da priznaju da su izgubili odnosno da je to poraz NATO, EU i Ukrajine. Traži se pat pozicija kojom bi svi bili zadovoljni - kazao je Vasiljević.

05:58 PUKOVNIK STNKO VASILJEVIĆ O TEŠKOJ SITUACIJI U UKRAJINI

Ipak, ključno rešenje Vasiljević nalazi na relaciji Moskva - Vašington.

- Ključ rešenja leži na liniji Moskva-Vašington, Zelenski je njihova marioneta i sve je u režiji tog "velikog tate". Njegov uslov je ranije bio da neće da pregovara sa Putinom. Pa sa kime ćeš pregovarati? Izvršen je pritisak na njega da pregovara, a da se ruske trupe ne povuku sa teritorija, ranije je to bio uslov pregovora (povlačenje ruske vojske, pa onda pregovori) sada on polako popušta. Imajući u vidu da trpi nenormalne gubitke, više od 40.000 ljudi, on, dakle, nema dva ključna fatkora - ljudski i materijalni. A ljudski je ključni faktor - rekao je Vasiljević.

Nastavio je ukazujući na gubitke i broj ranjenih kao i podatke da je taktika Volodimira Zelenskog i sve pripreme za kontraofanzivu vojnika koji su došli sa strane, neuspele i svedene na međusobno traženje krivca u NATO.

- Ušao je u kontraofnazivu bez avijacije, bez podrške, i na širokom frontu je pokušao da izvede nemoguće. Nema dovoljan broj ljudi za ofanzivu. Okrivljuju jedni druge, a sa druge strane da li će Rusija prihvatiti zamrznuti sukob to je pitanje. Poljska ima svoje spiracije, ona postaje nova Nemačka, Poljska postaje ključni fatkor NATO - ponovio je Vasiljević.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.