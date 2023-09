"ŠTA DOĐAVOLA ČEKAMO?" Boris Džonson napada London, traži još veću pomoć za Ukrajinu

Bivši britanski premijer Boris Džonson je napao vladu u Londonu zbog politike prema Ukrajini, rekavši da bi hitno trebalo da obezbedi više oružja koje traži Kijev i pitajući zapad: "Šta, dođavola, čekamo?"

Bivši premijer, koji je uspostavio bliske odnose sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim nakon izbijanja rata u Ukrajini, pozvao je Veliku Britaniju da obezbedi haubice i krstareće rakete Storm Šedou i "da pružimo koliko god možemo pomoći sa dronovima“.

Pišući za časopis Spektejtor, koji je nekada uređivao, Džonson je rekao da bi to mogao biti "relativno trivijalan izdatak uz izvanrednu potencijalnu nagradu" ako bi zapadne zemlje pružile veću vojnu podršku. On je pozvao na "daleko veći osećaj hitnosti našeg programa vojne pomoći".

"Pitao sam to ranije i ponovo pitam: šta dođavola čekamo?", Džonson je napisao.

Rekao je da Ukrajinci ne žele tople reči, već "oružje da završi posao – i zato jednostavno ne razumem zašto nastavljamo da se vučemo".

"Zašto smo uvek tako spori?" rekao je. "Kako možemo pogledati ove ljude u oči i objasniti kašnjenje? Tokom ovog rata potcenjivali smo Ukrajince i precenjivali Putina, a to radimo i danas".

Džonson je svoju poruku uputio ne samo Velikoj Britaniji, već i SAD i drugim zapadnim zemljama, kao i "neopredeljenima", poput Indije.

"Ako Putin pobedi – a sve što treba da uradi da bi ostvario pobedu je da se drži bar dela teritorije koju je zauzeo od 24. februara 2022 – užasna poruka će obići svet: da je to bio trenutak kada su se demokratije obavezale da će se suprotstaviti autokratijama, a mi smo to pali", napisao je on. "Priča o Ukrajini će biti o ukrajinskim trupama lavljeg srca koje su konačno izdane gubitkom živaca Zapada."

Nijedna zapadna država nije poslala vojnike u Ukrajinu, ali su SAD pružile vojnu pomoć od više od 43 milijarde dolara.

Velika Britanija je drugi najveći donator, i do sada je izdvojila 4,6 milijardi funti za vojnu pomoć Ukrajini, uključujući 2,3 milijarde funti 2022. godine i obavezu da će ta sredstva izjednačiti 2023. Takođe je uključena u program obuke 30.000 ukrajinskih vojnika do kraja godine.

Britanija obezbeđuje precizne rakete dugog dometa i nedavno se obavezala da će obučiti ukrajinske pilote, ali je London rekao da borbeni avioni za sada neće biti obezbeđeni.

Novi ministar odbrane Velike Britanije, Grant Šaps, rekao je prilikom svog imenovanja da se raduje "nastavljanju podrške Ujedinjenog Kraljevstva Ukrajini u njihovoj borbi protiv Putinove varvarske invazije".

