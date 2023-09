"RUSIJA JE PRE SPECIJALNE OPERACIJE VEĆ IZGUBILA JEDNU BITKU!" General u penziji ukazuje na poraz Ruske Federacije na VAŽNOM POLJU

Dve osobe su poginule, a tri su povređene u ruskim vazdušnim napadima na region Hersona na jugu Ukrajine, saopštili su lokalni zvaničnici. Britanija će obučiti još 30.000 ukrajinskih vojnika, a britanski list Gardijan piše da će Rusija biti optužena da koristi glad kao oružje.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su prof. dr Vinko Pandurević, general u penziji i Slobodan Samardžija, novinar i nekadašnji dopisnik dnevnog lista "Politika" iz Moskve.

- Da bismo imali jasnu sliku o dešavanjima na dnevnom nivou mi moramo primeniti jedan sistemski pristup u smislu analize svih događaja od samog početka u pojedinim etapama izvođenja specijalne operacije. Naime, u dosadašnjim dejstvima koja traju godinu i po dana nekoliko bitaka su dobili i izgubilie i Rusija i Ukrajina, ali u smislu dobijanja rata i končanog ishoda još uvek ne znamo kako će to da se završi - rekao je Pandurević i dodao:

- Kada je Rusija odlučila da uđe u specijalnu operaciju već je izgubila jednu bitku, a to znači da zapad nije uzeo za ozbiljno njenu vojnu moć. Nije uspela da ubedi zapad da oni moraju stati sa svojim vojnim širenjem na istok. Pre toga izgubila je još jednu bitku zato što njena meka moć nije bila dovoljno snažna da zadrži Ukrajinu u civilizacijsko-kulturnoj orbiti Rusije i da Ukrajina ne pohrli na ovakav način na zapad.

Konstatovao je da je na frontu situacija maje više uravnotežene pri čemu Ukrajinici veruju da su postigli uspeh samim tim što je zaustavljeno dalje prodiranje ruskih snaga na zapad:

- Posle naizmeničnih uspeha na frontu kako Rusije tako i Ukrajine, došli smo do toga da sada Rusi drže stabilnu liniju odbrane i onemogućavaju ukrajinsku ofanzivu, ali ne napreduju dalje, što Ukrajinci smatraju svojim uspehom. Na jednom delu fronta Rusija ne ostvaruje uspeh, a to je Donjeck. I dalje padaju dalekometne rakete na grad, ali da bi tu došlo do nekog napretka Rusija će morati nešto značajno da uradu. Kurir.rs

