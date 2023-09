Skoro 30.000 ljudi pobeglo je do sada iz Nagorno-Karabaha u Jermeniju, što je četvrtina stanovništva enklave koju je Azerbejdžan zauzeo protekle nedelje. Na jednom od puteva koji vodi u Jermeniju, odredištu onih koji odlaze, formirana je kolona od stotinu automobila.

Iz Azerbejdžana kažu da će stanovnici biti bezbedni, ali jermenski premijer Nikol Pašinjan tvrdi da je počelo "etničko čišćenje".

Ovim povodom u emisiji redakcija na Kurir televiziji gostovali su Slobodan Dimitrijeivić, predsednik srpsko-ruskog bratstva i Nikola Perišić, istraživač Centra za društvena istraživanja.

foto: Kurir Televizija

- Ovo svakako jeste etničko čišćenje. Mislim da sam broj iseljenih dovojlno govori. Ispostavlja se da Azerbejdžan govori da tu živi manje ljudi nego što to prihvata Jermenija. Govori se o nekih 120.000 stanovnika, 50.000 je već iseljeno, a ljudi se i dalje iseljavaju. Ono što je tu sporno jest što taj sukob jako dugo traje. To je najduži sukob u Evropi koji traje od 1988 i koji je potpomogao raspad Sovjetskog saveza - rekao je Dimitrijević i dodao:

- Problem Nagorno - Karabaha je veliki, ali to nije primarno već oblasti oko Nagorno- Karabaha. Njega je Jermenija zaposela i upravlja njime iako je u tom delu većinsko azerbejdžansko stanovnišvo. On je povezan koridorom, a sve to je obezbeđivala Ruska Federacija. Učestvovala je tu i Amerika i Francuiska, a vidimo da sada humanitarnu pomoć šalje i Nemačka.

Povezao je masovno iseljenje iz Nagorno - Karabaha sa susretom dvaju predsednika velikih sila:

04:30 EGZODUS JERMENA POVEZAN SA SUSRETOM DVA VELIKA DRŽAVNIKA?! Dimitrijević: Ovo se nije desilo preko noći, reakcija Rusije je MLAKA

- Ne dopada mi se kakav je uticaj velikih sila širom sveta. Ne dopada mi se ni na našem prostoru, a ne dopada mi se ni odgovor Rusije na uticaj Amerike. Ja bih to povezao i sa susretom turskog i ruskog predsednika. Ovo se nije desilo preko noći. Rusiji ne odgovara sukob na tom prostoru. Taj prostor je već godinama bio ostavljen i male su šanse da je on mogao da bude u trajnoj budućoj vezi sa Jermenijom. Čak se nudilo da Nagorno - Karabah bude priznat od strane Azerbejdžana, ali naravno u okviru Azerbejdžana. Ne smatram da je Rusija mogla da uredi mnogo više, ali isto tako mislim da je odreagovala mlako.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

03:03 JERMENIJA NE TRPI POSLEDICE ZATO ŠTO NIJE UVELA SANKCIJE RUSIJI Šahrimanjan objasnila da stanovništvo brine JEDNA DRUGA STVAR!