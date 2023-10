ABRAMSI ĆE UKRAJINI DONETI VIŠE PROBLEMA NEGO PREDNOSTI: Ovo su slabe tačke američkog tenka!

Prvi američki tenkovi tipa „abrams” koji su stigli u Ukrajinu ulivaju mnogo nade zvaničnom Kijevu u sukobu sa Rusijom, ali vojni eksperti ukazuju na oni mogu doneti ukrajinskim snagama više problema nego prednosti. Pre svega, ti tenkovi su stvoreni za drugačiju konfiguraciju terena i drugačije klimatske uslove i mogu lako da se zaglave u blatu.

Eksperti objašnjavaju da su ti američki tenkovi neprikladni za ukrajinsku klimu, jer su stvoreni prvenstveno za rad u suvim klimatskim uslovima, mada je i na Bliskom istoku bilo određenih problema. Slaba tačka su im motori i šasije koje je zapušavao pesak.

Ove teze je potvrdio i bivši komandant voda američke vojske Džon Nagl navodeći da da su njegovi vojnici potrošili dosta vremena udarajući u filtere za vazduh tokom Zalivskog rata 1991. i američke invazije na Irak 2003. usred velike zabrinutosti oko gasnoturbinskih motora tenkova koji „gutaju pesak i ne rade“.

Eksperti kažu da slanje američkih tenkova kijevskom režimu neće uticati na tok ruske specijalne operacije, što zbog malog broja, što zbog performansi samog tenka.

foto: Matthias Merz / AFP / Profimedia

„’Abrams’ je težak tenk, a u stepama Ukrajine njegova manevarska sposobnost, kakvu je pokazivao, na primer, u ratu u Iraku, neće biti tako dobra. Ovaj tenk neće imati ono što je imao u Iraku 2003. kada su pobedonosnim maršom došli do Bagdada, dok im je vojna avijacija raščišćavala put... Ovde se to neće desiti. Dakle, čim ‘abrams’ bude otkriven, gde god se nalazio, biće uništen“, kaže ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov.

Prva partija od 10 američkih tenkova „abrams”, za koje kijevski režim veruje da će ojačati ukrajinsku kontraofanzivu, stigla je ove nedelje u Ukrajinu.

Sjedinjene Dražve su Ukrajini obećale ukupno 31 tenk opremljen municijom s osiromašenim uranijumom kalibra 120 milimetara. Ta municija može da probije oklope, ali je sporna zbog toksičnih rizika za vojsku i stanovništvo. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je isporuku tenkova nazvao „dobrom vešću”, dodajući da će oni ojačati ukrajinske brigade.

foto: Profimedia

„Abramsi“ su moćni, ali ranjivi

Eksperti kažu da su "abramsi" moćni i ozbiljni tenkovi, ali su toliko komplikovani za održavanje i snabdevanje da su daleko od idealnih rešenja za ukrajinsku armiju.

Drugim rečima, „abrams“ je odličan tenk, ali je to američki tenk, napravljen za američki način vođenja rata koji zahteva ozbiljnu logistiku.

Leonkov smatra da će Oružane snage Ukrajine pokušati da koriste američke tenkove „abrams" sa zatvorenih vatrenih pozicija, ali to neće spasiti ovu tehniku od uništenja.

„Ako 31 ‘abrams’ bude poslat u jedan napad, onda će se, naravno, malo ko iz njega vratiti. Druga stvar je koristiti tenkove kao snajpersko oružje koje može da puca sa udaljenosti od pet do osam kilometara, to se zove paljba sa zatvorenih pozicija. U principu, za to su bili namenjeni i britanski tenkovi ‘čelindžer 2’. Očigledno je da su neki u ukrajinskoj komandi izgubili živce i hteli su da prodobiju naklonost svojih gospodara, pa su poslali te tenkove u borbu, verujući da su neprobojni i neuništivi. Međutim, kako je praksa pokazala, ti tenkovi gore isto kao i ‘leopardi’. Ista sudbina čeka i ‘abramse’“, istakao je Leonkov.

foto: Shutterstock

Kiril Budanov, šef Glavne obaveštajne uprave ukrajinske vojske, upozorio je da tenkovi M1A1 „abrams“ mogu imati ograničen vek trajanja u borbi osim ako nisu rezervisani za upotrebu u posebno određenim operacijama.

Budanov ne preporučuje raspoređivanje američkih tenkova „na liniji fronta ili kao deo zajedničkog borbenog scenarija, tvrdeći da oni možda neće dugo izdržati na bojnom polju“. On naglašava da je njihovo korišćenje bolje sačuvati za „veoma precizne, dobro planirane” probojne operacije.

Budanov je naglasio da bi praktičnost tenkova ‘abrams’ mogla biti ograničena, naglašavajući da je preovlađujuća upotreba artiljerije i mina od strane protivnika „smanjila potencijal za korišćenje oklopne opreme praktično u svim glavnim pravcima na minimum“.

Kurir.rs/Sputnjik