BIVŠI KOMANDANT ČUVENE IZRAELSKE DIVIZIJE O NAPADU NA GAZU: Evo šta očekuju Amerikanci - sledi kopnena OFANZIVA, trajaće MESECIMA

Gadi Šamni, general-major u rezervi i bivši komandant čuvene divizije izraelske vojske "Gaza", rekao je za Kanal 12 nakon posete američkog predsednika Džoa Bajdena da "Sjedinjene Države očekuju od Izraela da uništi Hamas."

Štaviše, kaže Šamni, čak i da nije bilo zelenog svetla Amerike, Izrael ne sme da prekine ovaj rat sve dok "Hamas ne bude potpuno potučen... i Gaza demilitarizovana".

- Do kraja, svi taoci moraju biti vraćeni, a Izrael mora da odredi uslove za obnovu Gaze, verovatno uz povratak vlasti Palestinske samouprave tamo - kaže on.

On kaže da Hamas prepoznaje da Izrael ima problem sa liderstvom, da nema efektivnr "rukr na volanu", i osuđuje premijera Benjamina Netanjahua što je "negovao" Hamas, uključujući i dozvolu da se milioni sliju u Pojas Gaze.

Šamni kaže da je vojni zadatak "složen", ali da izraelska vojska može da ga završi – "ima borce, oružje, borbeni duh i odlučnost".

Misija će trajati 6-8 meseci, predviđa on.

- Samo osvajanje Gaze, preuzimanje kontrole nad Gazom… trajaće nekoliko nedelja. Tada će Izrael morati da ubije i zarobi Hamasove oružane snage. Hiljade će morati da budu zatvorene u Negevu da bi služile kao moneta za pregovaranje za preko 200 zarobljenika koje Hamas drži kao taoce - kaže Šamni.

- Ako bi Izrael oslobodio palestinske zarobljenike kako to Hamas zahteva, to bi bio poraz za Izrael. To bi samo izazvalo dalje napade.

- Dakle, nema izbora. Ljudi koji govore o drugim opcijama, da sve bude urađeno iz vazduha, greše. Vazdušni napadi su važni, ali na kraju kopnene snage moraju da uđu - kaže on.

On kaže da Hamas "može da apsorbuje mnogo" napada i da se terorističke grupe osećaju "kao da imaju blago" sa toliko talaca.

- Oni misle da nas mogu potčiniti svojoj volji. Izraelska vojska bi trebalo da bude oprezna u oblastima u za koje pretpostavlja da se nalaze taoci, ali generalno, IDF mora da ide napred punom snagom.

Šamni kaže da je izraelska armija sposobna da deluje istovremeno na severnom frontu protiv Hezbolaha ako je potrebno, i da kontroliše Zapadnu obalu.

- Na kraju, dodaje on, Hezbolah mora biti potisnut sa svojih pozicija na severnoj granici. I to ćemo morati da rešimo silom - kaže on, pošto diplomatija neće gurnuti Hezbolah nazad.

(Kurir.rs/Times of Israel)