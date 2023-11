TRAMPU SUDSKI PROCESI UVEĆALI POPULARNOST? Jakšić: Bajden je najslabiji u onome što je građanima PRESUDNO, većina je nezadovoljna!

Sjedinjene Američke Države de fakto kroje celokupnu svetsku politiku. Ako nisu direktno uključene, onda su "siva eminencija geopolitike". Neki stratezi tvrde da ne preteruju kada kažu da je:"Uloga Amerike nadmoćna u bilo kojoj temi na bilo kom mestu na planeti". To sve potvrđuje koliko je bitno ko će biti na čelu SAD kao predsednik.

Sledeće godine u novembru Amerikanci će odlučiti, a iako nisu formalno predstavljeni kandidati ispred demokrata i republikanaca, u javnosti se spekuliše ko ima veću političku snagu - Džozef Bajden ili Donald Tramp.

Mada se protiv Trampa vode četiri krivična postupka, on za sada vodi u državama koje bi mogle da odrede izbornu trku - u Nevadi za 10 odsto, za 6 odsto u Džordžiji, 5 u Arizoni i Mičigenu, 4 odsto u Pensilvaniji, dok je u Viskonsinu koji je takođe važan za rezultat, Bajden bolji za dva odsto.

U emisiji Usijanje izborne prilike analizirali su Vladimir Marinković, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, Boško Jakšić, novinar i Srđan Barac, Centar za društvenu stabilnost.

Jakšić je prokomentarisao prednost Trampa u nekoliko država:

- Govorimo o šest takozvanih sving fržava. To su one koje nisu tradicionalno opredeljene ni za jednu opciju nego se na jednim izborima opredele za Republikance, na drugima za demokrate i obrnuto. Upravo ta činjenica njihove nepredvidivosti im daje na važnosti. Ova anketa je vrlo indikativna. U pet od šest tih država Tramp ima prednost. izbori su, međutim, za godinu dana i svašta do tad može da se dogodi - rekao je Jakšić i dodao:

- Kako stvari sada stoje Amerikanci su većinski ubeđeni da njihova zemlja ide u pogrešnom pravcu. To se naravno najviše negativno odražava na aktuelnog stanovnika Bele kuće, ali ni Donald Tramp ne može da se pohvali nekom velikom popularnošću. Biraće se između dva nepopularna kandidata. Bajdenu uglavnom zameraju godine. On će uskoro napuniti 81 godinu i postati najstariji predsednik SAD u istoriji. Zanimljivo je da je Tramp samo četiri godine mlađi, ali mu godine niko ne zamera. Bajdenova slaba strana jeste ekonomija koja građane SAD najviše zanima i oni se na izborima opredeljuju pre svega u odnosu na ekonomsku situaciju.

Marinković smatra da je kandidatura Trampa izvesna:

- Ima još dosta vremena za vođenje kampanje i treba sačekati da se vidi ko će biti zvanični kandidati jedne i druge stranke. Zanimljivo je da se kod demokrata javljaju određeni glasovi koji se pitaju zašto bi se Bajden kandidovao. Da li zbog sebe ili zbog države? S druge strane Tramp i pored četiri procesa koji se vode protiv njega ubedljivo vodi u unutrašnjoj borbi u republikanskoj partiji koju on uglavnom kontroliše. Činjenica je da on ubedljivo vodi i de Santis nema velike šanse kao protiv kandidat. On će biti kandidat republikanske partije, iako pored de Santisa postoji još ozbiljnih protivkandidata, dok ih kod Demokrata nema.

Barac je istakao da su sudski procesi doprineli Trampovoj popularnosti:

02:55 TRAMPU SUDSKI PROCESI UVEĆALI POPULARNOST? Jakšić: Bajden je najslabiji u onome što je građanima PRESUDNO, većina je nezadovoljna!

- De Santis se jeste pominjao kao najozbiljniji protivkandidat Trampu u okviru Republikanske partije, ali ispalo je da su sudski procesi koji se protiv Trampa vode doprineli njegovoj popularnosti. Zaista je pravni presedan da se toliko procesa vodi protiv bivšeg, a možda i budućeg predsednika Sjedninjenih Američkih Država. Ako on bude I dalje ubedljiv u poruci da je sve to lov na veštice i da se radi kako bi se njemu onemogućilo da ravnopravno trči za predsednika on će održati svoju popularnost.

