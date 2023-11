TRAMPOVA KAMPANJA DAJE BOLJE REZULTATE OD BAJDENOVE? Jakšić: Pridobio je DVE GRUPE GLASAČA koje nikad nisu glasale za republikance

Ko ima veće šanse da bude budući predsednik - Donald Tramp, Džozef Bajden ili neko treći? Koje će teme kandidatima biti glavne u kampanji, a šta će prosečnim američkim građanima biti presudno za glas? Kako će ratovi odrediti američku unutrašnju politiku, a kako će američka buduća politika uticati na aktuelne svetske sukobe?

Na ova i druga pitanje povodom sledećih izbora u Americi u emisiji Usijanje odgovarali su Vladimir Marinković, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, Boško Jakšić, novinar i Srđan Barac, Centar za društvenu stabilnost.

foto: Kurir televizija

Jakšić je istakao da je Trampu u kampanji pošlo za rukom da pridobije značajan broj glasova Afroamerikanaca i Hispanosa koji tradicionalno nikada nisu davali glasove republikancima:

- Ono što je indikativno, a što ide što ide u prilpog Trampu jeste da je on uspeo da pridobije 22 odsto glasova Afroamerikanaca. Nikada u istoriji republikanci nisu imali tako visok procenat tih glasova. Uspeo je u značajnoj meri da usmeri i glasove Hispanosa na svoju stranju. Čovek koji je svojevremeno govorio da iz Meksika dolaze samo silovatelji i kriminalnci sada uspeva da poentira i kod Hispanosa, tako da njegova kampanja očigledno daje bolje rezultate nego Bajdenova - konstatovao je Jakšić.

Marinković se dotakao teme abortusa koja se pored ostalih pokrenula u kampanji.

foto: Kurir televizija

- Nije baš toliko sveža tema. To nije ključno pitanje, ali deli taj konzervativni pol republikanske partije i progresivne demokrate, odnosno zakonodavce u okviru demokratske stranke. To pitanja pitanje je aktuelizovano i u Poljskoj I Mađarskoj. Svaka država koja je ozbiljna to ozbiljno analizira. Da li su tu u pravu konzervativni republikanci, pa i predsedavajići kongresa koji se zalažu za zabranu abortusa ili ne to je drugo pitanje. Uglavnom ta tema može biti od značaja, ali ipak će presudnu ulogu imati pitanje spoljne politike i ekonomije.

00:41 TRAMPOVA KAMPANJA DAJE BOLJE REZULTATE OD BAJDENOVE? Jakšić: Pridobio je DVE GRUPE GLASAČA koje nikad nisu glasale za republikance

Barać je istakao da je kandidatura Trampa vrlo verovatna, a da se od demokratske stranke može očekivati iznenađenje:

- Nisam siguran da će biti ova dva kandidata, mada je Tramp sigurniji. Od demokrata možda dođe neko iznenađenje. Kad ne znamo ko će biti kandidati onda nije ni realno da prognoziramo ko će dobiti izbore.

