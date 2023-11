"O EKONOMIJI SE RADI, GLUPANE!" Milić o Trampovoj dominaciji u Americi: Ona je KLJUČ, a EVO ŠTA ĆE MU biti potrebno za POBEDU

Dimitrije Milić, direktor organizacije Novi treći put gostovao je u jutarnjem programu Kurira u razgovoru o političkim dešavanjima u Americi.

Kako je sada Tramp vodeći u državama u kojima je Džo Bajden pobedio 2020. godine, svi se pitaju kako je došlo do tako drastične promene?

Milić smatra da su ove promene kolebljive prirode.

- Od pedeset država, njih 40 su predvidljive, jer su razlike velike. Svaki demokrata će pobediti u Kaliforniji i u Njujorku. Ubedljivo vodi Donald Tramp. To je trenutni presek raspoloženja. Vidite kako skače i pada vođstvo jer su razlike male. I jedna i druga partija ima tvrdu bazu i, ako je Bajden lošiji negde, to poboljšava Trampu šansu - istakao je .

Prokomentarisao je da su birači skloniji da ne preuzimaju rizike, jer je Tramp nepredvidiv.

- Dobar deo sadašnjih nestabilnosti nije Bajdenovo delo. Značajna tema je i abortus. Autentično za Ameriku je jak pokret unutar konzervativnih krugova u Americi, za to da se to pravo ukine. Kada je to pravo ukinuto, sada svaka država odlučuje pojedinačno. Na mandatu Trampa u vrhovnom sudu konzervativne sudije su uzele većinu i to je omogućilo da se ovo pravo obori na federalnom nivou - rekao je Milić.

Sukob u Izraelu i u Ukrajini imaju svoje dejstvo i učinak na birače.

- Demokrate su za pomoć Ukrajini, a kod republikanske elite to ne pada. Oni senatori koji su iz vremena Buša, su uglavnom više za pomoć, a u predsedničkom domu ne postoji toliki entuzijazam. Džo Bajden je pokušao da spoji paket pomoći Ukrajini i Izraelu... To je dinamika unutar kongresnog života u Americi. Objektivno gledano inflacija u Americi je najniža, njima su najveći problem visoke kamatne stope.... - istakao je Milić.

Ekonomska situacija, kada je reč o recesiji, je nepodobna za trenutnog i budućeg lidera Amerike, nastavio je MIlić da objašnjava:

- Ekonomija ima najviše uticaja na američku politiku - ona je ključna. Kod Klintona su pisali jednu poruku u kampanji da je ne bi zaboravili, "O ekonomiji se radi, glupane" da se nikad ne zaboravi da je to ključno biračima - rekao je.

Tramp je mlađi od Bajdena samo četiri godine, a Milić je, kako kaže, pratio sinoćnu debatu, na kojoj Tramp ne učestvuje i ne želi da gubi vreme, pa istakao:

- Da biste pobeddili morate da zadržite trećinu koja je protiv Trampa, a da, sa druge strane, vršite komunikacije koje će ga podržavati. Mislim da će on bez problema prostrujati. Što se tiče Bajdena i njegovih manjkavosti, a to su, pre svega, godine, oni nemaju čoveka koji može tako dobro da komunicira. On ima uticaj na države koje su doživele veliku industrijalizaciju... Jedini koji se trenutno profiliše na nacionalnoj sceni je guverner Kalifornije Gavin Njusom... - ispričao je Milić.

