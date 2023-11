AMERIKANCI PRIZNALI: Isporuka bombardera F-16 Kijevu neće suštinski promeniti odnos snaga u Ukrajini

Predsednik Rusije Vladimir Putin nedavno je rekao da isporuke novog naoružanja Kijevu, uključujući kasetnu municiju, municiju sa osiromašenim uranijumom i borbene avione F-16, neće ništa promeniti na frontu, samo će produžiti sukob.

Predstojeća isporuka lovaca-bombardera F-16 Kijevu neće suštinski promeniti odnos snaga u sukobu u Ukrajini, izjavio je sekretar američkog Ratnog vazduhoplovstva Frenk Kendal.

- Mislim da će to biti važno poboljšanje potencijala Ukrajine. Ne bih rekao da će to biti faktor koji menja situaciju iz korena - rekao je Kendal, komentarišući planove isporuke Kijevu aviona F-16.

Takođe je rekao da "dobro napreduje" priprema ukrajinskih vojnih pilota za upravljanje lovcima.

- Tesno sarađujemo sa nekim našim partnerima. SAD u ovom slučaju donekle igraju pomoćnu ulogu. Napravili smo taj program (za obuku ukrajinskih pilota) i sada smo u procesu njegove brze realizacije - rekao je predstavnik američkog vojnog resora.

foto: AP/Ng Han Guan

Remont u Evropi

Lovci F-16, nakon upotrebe u sukobu u Ukrajini, popravljaće se u evropskim zemljama, između ostalog i u Poljskoj, rekao je zamenik ministra odbrane SAD za nabavku i logistiku Bil Laplant.

- Plan je da se što više ozbiljnih popravki obavlja u Evropi, a Poljska je jedno od mesta za to. Mi to organizujemo - istakao je on.

Kako je dodao, SAD sa saveznicima i partnerima rade na tome da obuče ukrajinske vojnike da "obave neke jednostavne popravke" u Ukrajini, "što je izazov".

Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin je nedavno rekao da isporuke novog naoružanja Kijevu, uključujući kasetnu municiju, municiju sa osiromašenim uranijumom i borbene avione F-16, neće ništa promeniti na frontu, samo će produžiti sukob.

Takođe je naglasio da ruski avioni, naoružani sistemima "kinžal", koji imaju domet od preko 1.000 kilometara, počinju stalno da patroliraju vazdušnim prostorom iznad Crnog mora.

Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je nedavno izjavio da Moskva jača svoje zapadne granice kao odgovor na isporuke oružja Ukrajini iz SAD i zapadnih zemalja, uključujući visokoprecizne rakete i predstojeću isporuku lovaca F-16 Kijevu.

Kurir.rs/Alo

