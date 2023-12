"OVO JE JEDINA FORMULA ZA KRAJ RATA U UKRAJINI!" Vuk Drašković tvrdi: Svima plan ide u korist, a EVO ŠTA TAČNO PODRAZUMEVA

Vuk Drašković gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o nedavnoj vesti o smrti Hernija Kisindžera.

Tom prilikom dotakao se i rata u Ukrajini koji traje već skoro 2 godine, a nekih nagoveštaja o primirju nema ni na vidiku. Niko ne zna kada će se ovaj rat koji potresa svet zaustaviti, a kako Drašković smatra jedino rešenje da se rat zaustavi je da se primeni formula Severne i Južne Koreje.

- Ja lično mislim, da nema veze, da jedino rešenje formula Severne i Južne Koreje. Dakle, da se prekine rat na liniji razdvajanja, niti da Ukrajina prizna da je to oteto, niti da Rusija prizna da to nije njeno. Privremeno dok vidimo koliko će to privremeno trajati, možda dve godine, možda 30 godina, a možda će doći i do smene u Kremlju. Tamo je ključ - rekao je Drašković i dodao:

- Šta bi se onda promenilo? Pa ako bi došao neki novi Gorbačov, neki Willy Brandt ruski, mislim da bi došlo do izlečenja te ratne rane i da bi se koliko toliko normalizovali odnosi između Rusije i Ukrajine, Rusije i Evrope i Rusije i Amerike.

