VODA IZBACILA DEO UKLETOG AVIONA? Misteriozna zarđala sedišta pronađena na plaži MORALA DA REAGUJE POLICIJA (VIDEO)

Talasi su na obalu Nju Džerzija izbacili niz misterioznih metalnih sedišta!

Metju Džejkob šetao je plažom u Margejt Sitiju kad je otkrio zarđala sedišta za koja veruje da su iz nestalog putničkog aviona.

- Nisam bio siguran na šta sam naišao. Prvo sam mislio da je grana drveta, međutim, kad sam se približio shvatio sam da gledam sedišta - rekao je mladi glumac za lokalne medije.

Nastala je velika polemika na društvenim mrežama.

- Bio sam putnik na letu TWA 800 i sećam se da sam sedeo na takvim sedištima - aludira jedan korisnik na smrtonosnu avionsku nesreću koja se dogodila 1996. godine kod obale Long Islanda.

- Ja sam prilično siguran da je to TZB 900. Vario sam ta sedišta - napisao je drugi komentator.

- Prilično sam siguran da je to iz Kia Soula iz 2011. godine - nadovezao se treći korisnik.

Šef lokalne policije Metju Henkinson, međutim, navodi da su sedišta "previše teška" da bi se koristila za avione.

- Sedišta su ogoljena do metala, a od jastuka ili sigurnosnih pojaseva i kopči nije ostalo ništa što bi upućivalo na to da potiču od neke avionske nesreće. Detektiv je dodatno istražio i otkrio da se sedišta u vagonima, koja su povučena iz upotrebe, obično rastavljaju do metalnih delova i bacaju kako bi se napravili veštački grebeni - rekao je Henkinson.

Policija je nedavno takođe bila zbunjena "misterioznim predmetom" koji je voda izbacila na plažu u Zapadnoj Australiji. Ogromni metalni predmet pronašli su meštani na plaži Grin Hed oko 250 kilometara severno od Perta.

(Kurir.rs/NY Post/Preneo Z.Ko)