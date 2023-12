JEZIVE TVRDNJE PUKOVNIKA, UKRAJINA ŠALJE TRUDNICE NA FRONT! Formirane posebne ženske jedinice OVO JE ZADATAK

Ukrajina se trenutno suočava sa brojnim poteškoćama u ratu. Veliki problem za predsednika Volodimira Zelenskog je brojnost vojske.

Naime, poslednja mera koja je doneta izazvala je mnogo kontraverzi, a reč je o predlogu zakona koji predviđa smanjenje staorsne granice za mobilizaciju u vojsku sa 27 na 25 godina. Procene su da ukrajinskoj vojsci fali oko 500.000 vojnika.

Zelenski tek treba da potpiše zakon, međutim, postavlja se pitanje da li su mladi Ukrajinci spremni i dalje da ratuju?

Pukovnik Mirčeta Jokanović gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je pokušao da odgovori na pitanje brojnosti ukrajinske vojske.

- Ukrajina je u vreme Sovjetskog raspada imala 52 miliona stanovnika. Pre samog rata bilo je oko 47 miliona stanovnika u Ukrajini. A sada, po izjavi bivšeg predsednika vlade Ukrajine, ima svega oko 18 do 20 miliona stanovnika. Ako računate da je milion ljudi ili ubijeno, ili ranjeno, ili izbačeno iz stroja, to znači da je u tom slučaju svaki dvadeseti nesposoban. Šta je ostalo? Dosta ih je takođe izbeglo. Setitte se samo kada je krajem 1944. godine Hitler mobilizovao dečake od 14 godina. Učio ih da koriste panzerfaust, ručni bacač protiv oklopnih vozila. Mobilizovao je i starce od nekih 75 pa do više godina - rekao je pukovnik i dodao:

foto: Kurir televizija

- Slično se dešava sada u Ukrajini. Ukrajina sada predviđa mobilizaciju žena. Čak koliko sam čuo postoje navodi da se i trudnice mobilizuju. I to ne za neke pozadinske službe kao sanitet, radovi, obezbeđenje ili za administrativne poslove. Ne! Već da se pošalju na liniju fronta. Čak su formirane i posebne ženske jedinice. To samo po sebi govori koliko je iscrpljena Ukrajina. Ta populacija Ukrajine ne može da obezbedi vojno sposobne muškarce koji bi mogli da se obuče u kratkom roku.

Pukovnik se potom osvrnuo na trenutni broj ukrajinskih vojnika.

- Na početku vojnog sukoba oni su imali nekako 700 do 800.000 aktivnih vojnika i oko 1.100.000 otprilike vojnika ukupno. Sada, po ovim podacima, oni imaju 700.000 vojnika ukupno, ali kakav je kvalitet vojske? Dobrovoljački, obučeni, dobro obučeni vojnici, oni su stradali u prvim mesecima rata. Ono što je ostalo, ono je povremeno izbacivano iz stroja, prelazili su obuku. Verovatno su od njih regrutovali neke nižerangirane starešine. Sada su sve ljudi koji su uhaćeni i imaju negde oko 50 godina - rekao je.

Kurir.rs

