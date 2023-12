RAKETU KOJA JE UPALA U VAZDUŠNI PROSTOR POLJSKE ISPALILA RUSIJA? Saopšteni novi detalji incidenta NESTALA SA RADARA POSLE 3 MINUTA

Načelnik Generalštaba vojske Poljske Veslav Кukula navodi da sve ukazuje na to da je vazdušni prostor zemlje jutros narušila ruska raketa!

Kukula je posle hitnog sastanka u Birou za nacionalnu bezbednost naglasio da će to biti dalje provereno.

- Jutros je poljski vazdušni prostor narušio objekat koji su detektovali naši sistemi. Sve radnje koje su preduzete preduzete su u skladu sa procedurom za postupanje u ovakvim situacijama. Funkcionisali su i poljski i saveznički sistemi - rekao je Kukula i dodao da je Varšava u stalnom kontaktu sa saveznicima.

Načelnik Generalštaba poljske vojske ukazuje da raketa praćena na radaru.

Za sada nema dokaza da je raketa pala na teritoriju Poljske.

- To je samo tehnika, pristupamo joj sa rezervom, rešili smo da to proverimo na terenu. Poslali smo grupe da provere putanju leta. Bila je to teška noć za Ukrajinu. To je bio kombinovani napad zasićenja u cilju preopterećenja njihove protivvazdušne odbrane korišćenjem udarnih dronova, ali Ukrajina se relativno dobro nosila. Zatim je usledio raketni udar. Rakete su lansirane sa Кaspijskog mora - dodao je načelnik Generalštaba.

Tokom brifinga je rečeno da su avioni poslati da presretnu raketu. Projektil je međutim uspeo da napusti poljski vazdušni prostor. Dodaje se da je objekat ostao iznad Poljske oko tri minuta. Navodno je narušeno oko 40 km prostora u Lublinskom vojvodstvu.

Predsednik Andžej Duda razgovarao je sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom o narušavanju poljskog vazdušnog prostora.

