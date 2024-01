BELI, STREJT MUŠKARAC HRIŠĆANIN NE MOŽE DA SE ZAPOSLI NA MNOGIM MESTIMA U AMERICI! Analitičar: Njihovo društvo je duboko podeljeno

U Sjedinjenim Američkim Državama u toku je završnica borbe za republikanskog kandidata na predstojećim izborma u toj zemlju.

Borba se vodi između bivšeg predsednika Donalda Trampa i njegove protivkandidatkinje Niki Hejli.

Predizborne procese u Americi komentatrisali su u emisiji Usijanje Milan Antonijević,pravnik, Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije iEmil Zoronjić, predsednik Omladinske mreže Srbije

Zorinjić se osvrnuo na podele u američkom durštvu i posebno istakao status belih muškaraca.

- To nije podela između republikanaca i demokrata. Srž njihvove podele leži u njihovoj državi. Primera radi, na nekom liberalnijem fakultetu, na nekim katedrama ne može da se zaposli beli muškarac koji je strejt i koji je hrišćanin. To znači da neke druge struje rukovode svojim uticajem. Možemo da pogledamo sve američke univerzitete i da vidimo koliko se belih muškaraca zaposlilo u neko poslednje vreme. - rekao je Zoronjić i dodao:

- Oni sve više prate mejnstrim medije gde se takvo mišljenje upumpava. Tramp će gledati da okrene taj put koji se njemu i njegovim biračima ne dopada. Ta podela američkog društva je vidljiva na univerzitetu i u nekim industrijama. U praktično mestima gde te podele do sada nije bilo. Vidimo kompanije koje forsiraju različitost, a onda vidimo upravne odbore njihovih kompanije gde ne sedi niko ko je beo.

Antonijević je konstatova da Tramp igra na kartu ljudi koji su nezadovoljni svojom materijalnom situacijom:

- Amerika je oduvek bila taj ekspres lonac za sve narode i nacije. Vi kada dobijate pasoš niko vam više ne gleda krvna zrnca niti bilo šta. Amerika je cela sazdana na ljudima koji su došli odnekud. Na mržnji je mnogo lakše dobijati podršku. Svi ratovi počinju na mržnji. Tačno je da vi imate podelu zapadne i istočne obale, ali između toga imate i ljude koji su izgubili gubitkom velike industrije i nekih stvari koje su pokretale Ameriku. Ogroman ljudi ostaje bez posla. Tramp igra na ljude koji su nezadovoljni.

Vuković se saglasio sa Zoronjićem da se beli muškarci u Americi osećaju ugroženima i da je to značajan adut za Trampa.

- Malo treba shvatiti koliko god Tramp delovao nezgrapno i brutalno, da on ima odlične izvore i analize na osnovu kojih radi to što radi. To je pokazao time što je pobedio Hilari Klinton, a po njegovom dubokom uverenju pobedio je i Džoa Bajdena. Sam pokret MAGA i svi slični pokreti koji su podržaval Trampa jesu konzervativni i u nekim nastupima ekstremni. Tramp se više bazira na američkim problemima. Činjenice je da ti beli muškarci osećaju da nisu dovoljno uvažni i da nisu stub društva. Mnogo njih je u Trampu videlo potporu.

