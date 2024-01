"TRAMPA NE PRATE SAMO KONZERVATIVCI, EVO ŠTA SU PREDIZBORI POKAZALI!" Analitičari otkrili: U Južnoj Karolini će sve biti odlučeno

Sinoć su oči celog sveta bile usmerene ka američkoj saveznoj državi Nju Hempšir, gde su se održali predizbori za Republikanske i Demokratske kandidate uoči predstojećih predsedničkih izbora.

Bivši predsednik SAD Donald Tramp ostvario je pobedu na republikanskim primarnim izborima u toj severoistočnoj državi, porazivši svoju nekadašnju ambasadorku u UN i bivšu guvernerku Južne Karoline Niki Hejli. Ovaj politički događaj je privukao pažnju ne samo Amerike, već i svetske javnosti.

Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost, i Slobodan Dimitrijević, predsednik Pokreta "Srpsko-rusko bratstvo", gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su prokomentarisali ove predizbori.

- Ono što je zanimljivo kod Tramp, to je činjenica da on nije političar i da on jako lepo radi posao sejlsmena odnosno odličan je prodavac u ovom smislu priče. To najbolje pokazuju rezultati, odnosno skeniranje birača koji su izašli na tržište, to se u Americi lako dobije. Vrlo jasno se vidi da Trampovi birači nisu oni birači za koje se tvrdi da su to Trampovi birači, da su to neki konzervativci, da su to iz nekih delova tvrdog desnog sektora. Mi u Americi tačno znamo kakav i koji broj ljudi je izašao na glasanje. Zna se njihov profil, pa samim tim pokazano je da su ti ljudi koji su konzervativci čine do 33 odsto, dok je Tramp dobio 54 odsto. Što znači da on dobija malo širi spektar čak i onih koji se smatraju liberalnim i modernim. On čak dobija i neopredeljene glasače dosta, što je vrlo interesantno - rekao je Miletić i dodao:

- Biće zanimljivo videti Južnu Karolinu, ona je sljedeća, zato što je Niki Hejli tamo bila guvernerka. Znači to je njena država, i tu će biti vrlo jasan trend. Ta država kada se bude desila, biće vrlo jasno i njoj i Trampu, i svima nama, u kom pravcu Amerika može da ide. Ja se ne bih smeo usuditi da kažem da će Tramp sigurno pobediti, ali će izborna kampanja biti vrlo interesantna. Svi oni koji su analitičari, ljude koje zanima politika ili politički marketing, PR, bi bilo dobro da obrate pažnju na ove izbore. Jer imamo čoveka koji nije klasičan političar, protiv klasičnih političara. Drugo je bilo onda, on je bio interesantan, bio nov, bio fleš zvezda što se kaže, ali mi sad znamo njega kao političara. Čovek koji nije političar, kakav je kad je u politici, i to će biti signal i za buduće generacije, jer će tako, na osnovu ovog iskustva, mnogi ljudi u cijelom svijetu koji nisu sada u politici dobiti ideju da kažu aha, politika nije samo za političare, nego za ljude koji žele nešto da promene.

Dimitrijević smatra da bi dolaskom na vlast, Tramp napravio nagle rezove koje bi mogli da utiču na ratove u Ukrajini i Izraelu.

- Tramp je sve vreme nastupao sa takvom retorikom da bi ovaj rat, u Ukrajini okončao za jedan dan. Što je onako hrabro i optimistično, ali svakako interesantno zvuči. Naravno, da je jako dobro za njega i glasače, posebno u tim izbornim ili predizbornim periodima kada ste protiv rata. Jednostavno, to nikome ne prija, pa ni tom narodu Amerike. Tramp zaista ne živi od politike, on je jedno osveženje - rekao je Dimitrijević i dodao:

- Definitivno je na prošlim izborima, pa i sada pokazuje svoju upornost. I to jeste jedna tendencija da se pametni, sposobni, kvalitetni ljudi uključuju u politiku, ali ne iz razloga da od toga prave sebi koristi, zarađuju novac, da im to bude primarni cilj. Čini mi se da je njegov program isto tako veoma prihvatljiv američkom glasaču. Od toga da će se baviti nacionalnim interesima, interesima Amerike i Amerikanaca, do toga da se zatvaraju granice, da se neće dozvoliti nekontrolisani priliv migranata, da će se raditi na tome da se zaustave sukobi i ratovi u svetu, da će se obračunati sa viškom administracije. Takođe mi se čini da je Bajden obezbedio bez obzira na njegove godine i stanje kandidaturu, i da će ovog puta imati ozbiljniji problem u osvajanju ovih izbora. Upravo zbog određenih neregularnosti o kojima se priča na prošlim izborima, kada mu je na neki način to poklonjeno, možda i nezasluženo.

