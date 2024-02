"AMERIKANCI DIZAJNIRALI AVION ZA BUDUĆI RAT" Stručnjaci bez dileme: Rusija kaska zbog rata, dve godine su u "vojnoj operaciji"

Čitava Ukrajina strahuje od ponovnih raketnih napada, koji brutalno napadaju civilne mete, mostove, puteve...

U raketnim napadima širom Ukrajine, poginulo je najmanje pet osoba, a delovi Kijeva su ostali bez elektične energije.

Ni susedne države nisu imuna na pomahnitale napade, pa je Poljska pokrenula proceduru za obezbeđivanje vazdušnog prostora zemlje.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali situaciju u Ukrajini su Dragan Vujičić, novinar dnevnog lista “Novosti”, Marko Lakić, novinar dnevnog lista “Politika” i Vladimir Kljajić, politikolog.

Lakić smatra da Rusija kaska sa svetom, odnosno da ne može sebe nazvati supersilom sveta, pa je obrazložio:

- Suština je da Rusija strašno kasni tehnološki, ali i na svaki drugi način. Rusija pokušava da uvede avione pete i šeste generacije, dok Amerikanci već imaju te avione. Nema nikakvih tajni, Amerikanci su napravili avion "B21 Rider" koji je upravo i dizajniran za budući rat sa Kinom. S druge strane, Rusi imaju neke projekte kao Armata. Problem je što je Rusija dugo vremena živela u svom izolovanom balonu, i kada se suočila sa realnošću, eto kako se završilo. Završilo se dve godine od vojne operacije, a to je trebalo da bude jedna holivudska akcija, bio je sjajno zamišljen plan da upadnu u centar Kijeva i da uhapse Zelenskog ili koga već.

Vujičić je komentarisao tvrdnje da je "Rusija gubitnik, jer do sada nije pobednik":

- Rat je drugačiji, on kada počne ne znamo kako će se završiti. Ko je pobednik, a ko gubitnik, biće neizvesno do kraja. Što se tiče novog zakona o mobilizaciji, to je nešto najbestidnije što je napisano. Prvi put im je taj zakon bio odbačen, to podrazumeva čišćenje naroda u Ukrajini. Kada se formirala Ukrajina 1991. godine imala je 51 milion stanovnika, a sada ih ima oko 18 i po miliona. Govorimo o politici jedne zemlje prema svom narodu.

Kljajić smatra da je Rusija dosta izgubila u ovom ratu:

- Ljudi koji podržavaju Ukrajinu treba da budu srećni jer je Ukrajina opstala nakon dve godine, i to uzimajući u obzir samo brojke, 120 miliona Rusa, a 40 miliona Ukrajinaca. Svakako, ona i posle dve godine nije kapitulirala, to govori da tu postoje ljudi koji i dalje žele da brane svoju teritoriju od okupatora koji preduzima sve načine da ih preduzme. Rusija jeste gubitnik, odnosno dosta gubi u ovom ratu. Rusija traži plaćenike da se bore za njih, to govori da ni u Rusiji ne postoji tačno definisan cilj, odnosno nisu ubeđeni u misiju koju Putin pokušava da servira.

