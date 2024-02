OPASNO: Evropi treba decenija da popuni zalihe oružja kako bi mogla sama da se brani

Evropi je potrebno deset godina da popuni zalihe oružja kako bi mogla samostalno da se odbrani, upozorio je Armin Paperger, šef "Rajhmetala", najveće kompanije za proizvodnju naoružanja u Nemačkoj! Kako prenosi BBC, Paperger je istakao da su "skladišta municije širom Evrope trenutno prazna".

Nova fabrika

Alarmantno upozorenje on je izneo na polaganju kamena temeljca za izgradnju nove fabrike oružje u Donjoj Saksoniji. Ceremoniji je prisustvovao nemački kancelar Olaf Šolc, kao i danska premijerka Mete Frederiksen. Kompanija "Rajhmetal" je najavila da će u novu fabriku oružja uložiti 300 miliona dolara. U njoj će se na godišnjem nivou proizvoditi 200.000 komada artiljerijske municije.

- Mnogo je vremena potrebno da bi se pripremilo za rat protiv agresora koji želi da se bori protiv NATO. Bićemo u redu u naredne tri ili četiri godine, ali da bi se u potpunosti pripremili, potrebno nam je deset godina. Moramo da proizvodimo 1,5 miliona komada artiljerijske municije godišnje u Evropi - rekao je Paperger.

Vežba: Nemački oklopnjak foto: iNA FASSBENDER / AFP / Profimedia

On je napomenuo da je gotovo sva evropska municija poslata kao pomoć Ukrajini:

- Sve dok traje rat, moramo da pomažemo Ukrajini. A posle će nam biti potrebno pet do deset godina da popunimo skladišta municije. Nemački kancelar Šolc poručio je da je ruski predsednik Vladimir Putin pokazao "imperijalističke ambicije":

- Ako želite mir, morate uspešno odvratiti moguće agresore - rekao je Šolc. Na drugoj strani, danska premijerka Frederiksen kazala je da Evropa mora biti spremna "bez obzira na sve".

- Rusija je sve više i više agresivna, što je dokaz da Evropa mora da se ubrza u proizvodnji naoružanja. To je razlog zbog čega smo mi ovde danas - istakla je ona.

Propala politika

BBC prenosi da je propalo široko rasprostranjeno verovanje da je moguća politika promena kroz trgovinu prema Rusiji. Saveznici su se nadali da će Nemačka, najveća evropska ekonomija, preuzeti sve snažniju ulogu u bezbednosti i odbaciti svoj tradicionalni oprez. Međutim, i u 2023. Nemačka je, kao i većina NATO članica, daleko iza postavljenog cilja o izdvajanju dva odsto BDP za odbranu. Taj cilj Nemačka bi mogla da ostvari tek ove godine.

- Evropa izdvaja sve više novca na oružje, ali da budemo iskreni, trenutno je situacija takva da u konvencionalnom ratu Evropljani ne mogu da se zaštite bez pomoći Amerike - tvrdi dr Klaudija Mejdžor iz Instituta za međunarodne i bezbednosne studije.

Rat je prilika za zaradu

Milijarde od oružja

Kompanija "Rajhmetal", najveći nemački proizvođač naoružanja, iskoristila je porast tražnje za oružjem nakon ruske invazije na Ukrajinu i samo u 2022. godini je ostvarila zaradu od 6,41 milijardu dolara. Kompanija je osnovana u Diseldorfu daleke 1889. godine. U kompaniji je, prema zvaničnim podacima, na kraju 2022. bilo zaposleno 25.486 radnika.

Ponovo se oglasio

Tramp: Učinio sam NATO jakim!

Donald Tramp, bivši predsednik SAD, ponovo se oglasio po pitanju odnosa između SAD i NATO, nakon što je razbesneo većinu u Alijansi rekavši da bi "ohrabrio Rusiju da napadne one zemlje članice koje ne izdvajaju dovoljno novca za odbranu", to jest ne ispunjavaju svoje finansijske obaveze. Tramp je sad istakao da je on taj koji je "učinio NATO jakim".

foto: AP/Evan Vucci

- Učinio sam NATO jakim - napisao je velikim slovima republikanski favorit za američke predsedničke izbore 2024. na društvenoj mreži Istina, čiji je osnivač.

- Kad sam rekao da 20 zemalja koje nisu plaćale svoj pošteni udeo moraju platiti i da, ako ne plate, neće imati vojnu zaštitu Sjedinjenih Država, novac je počeo da stiže. Nakon toliko godina otkako su Sjedinjene Države plaćale za druge, bio je to predivan prizor. Ali sada, kad nije bilo mene da kažem da moraju platiti, oni opet po starom - naveo je Tramp.

