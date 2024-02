ALARMANTNO! EVROPI PRETI LEDENO DOBA: Potpuni kolaps Golfske struje već je počeo

U filmu "Dan posle sutra" iz 2004. godine našu planetu je pogodila polarna oluja, što je dovelo do novog ledenog doba, a iako se radi o fantaziji, naučnici tvrde da je ovakav scenario zapravo vrlo moguć i u stvarnom životu!

Ukoliko se globalno zagrevanje nastavi, samo je pitanje vremena kada će topljenje glečera dovesti do kolapsa Golfske struje - sistema kruženja vodenih struja, koja donosi toplotu na severnu zemljinu hemisferu, upozoravaju stručnjaci.

Lančana reakcija

Kako prenosi Dejli mejl, bez ovog dodatnog izvora toplote, prosečna temperatura će pasti za nekoliko stepeni u Severnoj Americi, delovima Azije i Evrope, što bi dovelo do lančane reakcije koja bi dovela do katastrofalnih posledica za milijarde ljudi.

Naučnici upozoravaju da je naglo gašenje morskih struja u Atlantskom okeanu verovatnije nego ikad, jer kompjuterske simulacije otkrivaju prekretnicu koja liči na "liticu", i to u bliskoj budućnosti. Autori studije sa Univerziteta u Utrehtu u Holandiji ne znaju tačno kada će se kolaps desiti, iako je prethodna studija pokazala da je to moguće već naredne godine.

- Približavamo se kolapsu, ali nismo sigurni koliko smo mu blizu - kaže glavni autor studije Rene van Vesten, klimatski naučnik i okeanograf sa Univerziteta u Utrehtu:

- Krećemo ka prelomnoj tački. Kada bi moglo da dođe do globalne vremenske katastrofe poput one iz filma "Dan posle sutra", pitanje je od milion dolara. Na to pitanje, nažalost, u ovom trenutku ne možemo da odgovorimo. To zavisi od stope klimatskih promena koju izazivamo kao čovečanstvo. Golfska struja je deo mnogo šireg sistema struja, čiji je zvaničan naziv - Atlantic Meridional Overturning Circulation ili AMOC.

Njega naučnici opisuju kao "transportnu traku okeana". Ovaj sistem transportuje toplu vodu blizu površine okeana ka severu - od tropskih krajeva do severne hemisfere. Kada topla voda stigne do severnog Atlantika (oko Evrope i Velike Britanije i istočne obale SAD), ona oslobađa toplotu i smrzava se. Kako se ovaj led formira, so ostaje u okeanskoj vodi.

Zbog velike količine soli u vodi, ona postaje gušća, tone i ide prema jugu. Na kraju, voda se povlači nazad prema površini i zagreva se u procesu koji se zove uzdizanje, dovršavajući ciklus kruženja. Naučnici smatraju da AMOC donosi dovoljno topline na severnu hemisferu da bi bez njega veliki delovi Evrope mogli da uđu u ledeno doba. Prethodne studije su već pokazale da zbog klimatskih promena AMOC usporava.

Pad temperature

Motor ove pokretne trake nalazi se na obali Grenlanda, gde, kako se više leda topi zbog klimatskih promena, sve se više slatke vode uliva u severni Atlantik i usporava kretanje struja. Nova studija pokazuje da bi kolaps Golfske struje mogao da bude mnogo ranije nego u narednih nekoliko decenija usled ubrzanog globalnog zagrevanja.

Rezultati simulacije pokazuju da će se prosečna temperatura u Evropi spustiti za tri stepena Celzijusa za manje od deset godina, što je mnogo brže od sadašnjeg rasta od 0,2 stepena usled globalnog zagrevanja. Osim što bi ledeno doba pogodilo brojne države, arktički led bi došao mnogo južnije, dok bi se istovremeno povećala temperatura na južnoj hemisferi. Došlo bi do poremećaja obrasca padavina i to bi poremetilo opstanak kišnih šuma u Amazoniji.

Pouzdana procena

Prelomna tačka i promene

Kada se dostigne prelomna tačka posle koje nema povratka, do potpunog kolapsa Golfske struje neće doći odjednom, već postepeno.

- Prenos toplote ka severu je već znatno smanjen, što pokazuju i nagle klimatske promene. Još ne možemo da utvrdimo koliko smo blizu prelomne tačke jer nema dovoljno pouzdanih podataka da bi se napravila statistički pouzdana procena - rekao je Tim Lenton, predsedavajući za klimatske promene na univerzitetu Ekseter.

Mini ledeno doba

Temza više ne ledi

Poslednje mini ledeno doba na severu Evrope okončano je sredinom 19. veka. Tada su temperature bile dovoljno niske da se reka Temza potpuno smrzne, a podaci pokazuju da su žitelji Londona u tom periodu mogli da se klizaju na njoj, što je poslednjih decenija potpuno nezamislivo.

Padom temperature neće samo zime biti hladnije, već će doći i do većih suša tokom leta, a toplotni talasi i oluje će postati mnogo češći. Topljenje leda će dovesti do porasta nivoa okeana za najmanje 50 centimetara, zbog čega će stanovnici priobalnog područja biti prinuđeni da se povuku dublje ka unutrašnjosti.

