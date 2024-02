ŽENU HTELI DA SAHRANE, A ONDA SU SE ŠOKIRALI KADA SU IH POZVALI IZ POGREBNOG: Sve se u trenutku PRETVORILO U HOROR

Naime, žena pod imenom Buji Ama (52) iz Berhampura u Indiji, zadobila je teške opekotine tokom požara u njenoj kući 1. februara ove godine. Buji su sa opekotinama koje su pokrivale polovinu njenog tela prevezli u bolnicu na lečenje, ali su je ubrzo nakon zbrinjavanja vratili kući.

Usled loše finansijske situacije njene porodice, niko nije mogao da priušti neophodnu negu ili drugu bolničku ustanovu koja bi je lečila, a onda nakon nekoliko dana nije otvarala oči.

Suprug gospođe Ama, Sibaram Palo, verujući da je mrtva, dogovorio je da je prevezu u krematorijum.

"Mislio sam da je mrtva, obavestili smo druge u okolini da organizuju kombi za prevoz tela do krematorijuma" rekao je on za "Tajms of India".

Vraćena kući u istom kombiju

Žena koja je pratila Buji u kombiju, rekla je da su skoro završili sve pripreme za kremaciju, a onda je ona odjednom otvorila oči!

"U početku smo bili prestrašeni jer nikada nismo doživeli tako nešto, iako smo čuli neke priče- objasnila je žena koja je bila u kombiju sa Buji".

Vozač koji je prvobitno bio pozvan da preuzme telo gospođe Ama iz njenog doma u 9 sati je ponovo bio pozvan da je preuzme, živu i zdravu iz krematorijuma i to samo pola sata kasnije!

Nisu ispoštovali običaje, žena "ustala iz mrtvih"

Prema krematorijumu, lokalno stanovništvo ne mora da pruži izvod iz matične knjige umrlih na uvid da bi obavili poslednje obrede za člana porodice.

Poslednji obredi su od velike važnosti u indijskoj kulturi i snažno su povezani s prirodnim okruženjem. Kada osoba umre, telo se stavlja na trsku prostirku ili na pod. To simbolizuje da se smrt dešava u naručju zemlje.

Posebna voda se sipa u usta umrlog, pale se sveće, a pored tela se postavlja činija sa pirinčem. Telo treba da bude odneto do krematorijuma sa pokrivenim očima.

Srećom, porodica Buji Aama je očigledno propustila ovaj detalj, što im je omogućilo da je vide kako otvara oči.

