"MOGU SAMO DA PRETPOSTAVIM ŠTA ČEKA": Trampova snaja objavila zašto Hejli ne napušta predsedničku trku uprkos novom porazu

Niki Hejli, nekadašnja guvernerka Južne Karoline i rivalka bivšeg šefa Bele kuće Donalda Trampa u trci za republikansku predsedničku nominaciju, potrošila je deset puta više novca na reklame od njega uoči unutarstranačkih izbira u toj saveznoj državi i ipak je izgubila.

To je Laru Tramp, snaju bivšeg predsednika SAD, nateralo da se zapita "zašto je ona i dalje u trci?" i odmah ponudi mogući odgovor.

- Mogu samo da pretpostavim i mislim ono što i mnogi drugi ljudi pretpostavljaju, a to je da je jedini razlog da se ostane u trci ako se pripremate za najmanje demokratsku i najmanje američku stvar koja može da se dei u ovoj situaciji, a to je da potencijalno Donald Tramp bude izbačen iz trke ako bude proglašen krivim u nekom od krivičnih postupaka - kazala je Trampova snaja koju je on podržao za funkciju kopredsedavajuće Republikanskog nacionalnog komiteta.

Lara Tramp foto: AP/Jose Luis Magana

Hejli je na predizbornom skupu održanom uoči glasanja u Južnoj Karolini rekla da je nije briga kako će se predsednička kandidatura odraziti na njenu političku budućnost.

- Prvo su hteli da kažu da ja želim da budem potpredsednica. Mislim da sam u velikoj meri dokazala da to nije ono što pokušavam da učinim. Onda su pričali o mojoj političkoj budućnosti. Mene nije briga za političku budućnost. Da jeste, do sada bih izašla iz trke - poručila je Hejli.

(Kurir.rs/NBC News/Preveo i priredio: N. V.)