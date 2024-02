"MEDVEDEV DOBIO ZELENO SVETLO DA GOVORI ONO ŠTO PUTIN NE SME" Galogaža: Njegove pretnje nuklearnim oružjem ZASNOVANE NA 4 TAČKE

Nemačka, Češka i Poljska neće slati vojnike u Ukrajinu, potvrđeno je juče, a generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da Alijansa podržava Ukrajinu, ali da ne planira slanje vojnika.

Izjava francuskog predsednika, Emanuela Makrona da se ne može isključiti mogućnost slanja snaga u Ukrajinu kako bi se sprečila pobeda Rusije glavno je pitanje među evropskim i NATO liderima.

Kako je i sam Makron priznao, konsenzusa po tom pitanju nema, a to je juče i potvrđeno: Nemačka, Češka, Poljska i NATO odbile su slanje vojnika u Ukrajinu.

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" koji su diskutovali o geopolitičkim promenama bili su Veljko Rakić, predsednik Instituta za promociju vladavine prava i Marina Galogaža, predsednica Društva sunarodnika Rusije.

Rakić je analizirao izjavu Makrona nakon sastanka u Parizu:

- Ne znam zašto je to rekao predsednik Francuske, ali je usledila reakcija kontra te izjave. Sva sreća da je došlo do takvih izjava, u prvi mah sam bio zabrinut oko te vesti, ali su ove druge izjave smirile tu situaciju. Potom sam zaključio da je ta izjava više bila upućena njegovom narodu, u smislu da Francuska želi da se bori sa Nemačkom oko tog primata u Evropi. Sreća pa je Nemačka odmah objavila da nije na tom stanovištu, i da je ovo što pomažu sasvim dovoljno.

Rakić je komentarisao narativ da se ostale zemlje Evrope u ovom trenutku plaše reakcija Rusije:

- Smatram da je Rusija izvršila agresiju, jedino Rusija zove rat specijalnom vojnom operacijom, naša bratska Rusija je napala Ukrajinu i sada se okolne zemlje plaše budućih zbivanja. Mišljenje Švedske da uđe u NATO je upravo zasnovano na strahu da ovo što se desilo Ukrajini može da se desi i njima. Najveća tragedija je da se to proširi, iskreno se nadam da Rusija nema takve ideje, jer bi to bila svetska katastrofa. Čuli smo da postoji bolje nešto od nuklearnog oružja. Možda Rusija zna nešto što niko ne zna.

Potom je Galogaža pričala o bombardovanju Japana, kao i to zbog čega se posve lako preti nuklearnim oružjem u današnjici:

- Hirošimu i Nagasaki su bombardovali Amerikanci i to bez izvinjenja. Kada govorimo o izjavama Medvedeva, on je taj koji je dobio dozvolu da govori ono što Putin ne sme. Ono što on govori proizlazi iz nuklearne doktrine Rusije iz 2020. godine i sadrži četiri tačke. Tamo piše da to nije napadačko, nego odbrambeno sredstvo i da će biti primenjeno preventivno, ako bude postojalo izgleda da se Rusija ugrozi.

Kurir.rs

