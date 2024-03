"NEMOJ DA TI PADNE NA PAMET DA URADIŠ JEDNO!" Analitičar tvrdi: Putin upozorio Makrona, a ruska služba DALA VAŽNE PODATKE?!

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin obratio se juče naciji, dve nedelje pred izbore.

"Dragi građani Rusije, ovaj govor je o budućnosti. Nećemo pričati samo šta će biti sutra, već i o budućnosti, o napretku naše zemlje. Zahvaljujem vam se na velikoj podršci zbog 'specijalne vojne operacije' u Ukrajini. Cela nacija podržava i zahvaljuje se našim palim herojima u rovovima. Zapad ima tendencije da nas kolonizuje i da uništi Rusiju. Sjedinjene Američke Države žele da izazovu podele u našem društvu", poručio je, Izmedju ostalog ruski predsednik.

foto: Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

Putin je svoju poruku zaključio i rečima o veri u pobedu Rusije. Putinovo obraćanje trajalo je 2 sata i 6 minuta. Ovo je bio najduži govor o stanju nacije ruskog predsednika. O tom govoru razgovarali su gosti emisije Puls Srbije. Milica Đurđević Stamenkovski, ispred Srpske stranke Zavetnici i Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije.

Zoronjić se osvrnuo na govor Vladimira Putina iz 2007. godine kojeg je nazvao istorijskim i uporedio ga sa nedavnim obraćanjem naciji ruskog predsednika.

foto: Kurir televizija

- 10. Mart 2007. godine. Vladimir Putin drži govor na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu. Slična je retorika samo je to bio mnogo ozbiljniji govor jer je tada to bio praktično ulazak Putina u visoko društvo. Pre toga onn je sebe još uvek tražio. Od tada zvanično možemo da kažemo: Da, Vladimir Putin je veliki državnik Ruske Federacije - rekao je Zoronjić i dodao:

- Te 2007. godine on govori o tome kako se NATO približava Ruskoj Federaciji. On upozorava da bi to moglo da dovede do novih poremećaja u svetu. To će biti jedan od najnačajnijih govora u 21. veku. Što se tiče ovog poslednjeg govora, on neće imati toliku važnost kao onaj iz 2007. Već je tradicija, da iako ispred njega sede Rusi te poruke nisu upućene njima nego zapadu.

Istakao je da su veče pre Putinovog obraćanja isplivali podaci o crvenim linijama Rusije koje je po njegovim rečima skoro sigurno izbacila ruska služba:

foto: Kurir televizija

- Zanimljivo je da su veče pre Putinovog govora izašli podaci o crvenim linijama Rusije tj. o tome u kojim slučajevima bi Rusija mogla da upotrebi nuklearno naoružanje. Gotovo je sigurno da su to izbacile ruske službe. To linije su: Invazija Kine na Rusiju, što je veoma zanimljivo, zatim slučaj da upotrebe dvadeset odsto balističkih raketa sa običnim bojevim glavama, kada bi morali da upotrebe i nuklearno oružje da bi se zaštitili, treće je da neko napadne Rusiju sa zapada i treće je da njihove granice budu ugrožene.

A Putinove poruke protumačio je i kao upozorenje Makronu:

Putin se nadovezuje na to i na Makronovu izjavu u kojoj on govori o mogućnosti slanja francuske vojske u Ukrajinu. Mogli smo da čujemo praktično direktan odgovor Makronu na slanje trupa koji znači. Nemoj da ti padne na pamet to da uradiš!

foto: Kurir televizija

Đurđević Stamenkovski je istakla da je NATO prekršio dogovor sa Rusijom o neširenju:

- NATO jeprekršio dogovor sa Ruskom Federacijom da se neće širiti na istok, a u međuvremenu je 15 članica uvrstio u članstvo. i Rusija je praktično opkoljavana. Intervencija u Ukrajini je na neki način reakcija ne samo na ono što se dogodilo na teritoriji te zemlje, već na nastojanje u okviru zapadne vojne alijanse da oni tim svojim operacijama koje su često nazivali "operacja Anakonda" opkole i okruže Rusku Federaciju kako bi je izolovali.

02:25 NEMOJ DA TI PADNE NA PAMET TO DA URADIŠ! Analitičar tvrdi: Putin upozorio Makrona, a ruska služba DALA VAŽNE PODATKE veče pre?!

- Parametri pokzazuju da bez obzira na to što je Rusiji uvedeno 10.730 različitih sankcija što je najveći broj pojedinačnih sankcija koje je neko ikada uveo jednoj državi, to nije uticalo na ekonomiju Rusije koja je ostala stabilna. To pokazuje da ta izolacija Rusije nije uspela tj. da je ona u ovim uslovima iznašla neke druge mogućnosti za tržište i ulaganja.

Kurir.rs

