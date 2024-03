"NETANJAHU ĆE POKOPATI BAJDENA I DEMOKRATE DA BI OSTVARIO CILJ!" Vujičić: Tramp će ih potući do nogu ukoliko ne uvezu izbeglice

Bendžamin Netanjahu "više šteti nego što pomaže Izraelu" u svom pristupu ratu protiv Hamasa u Gazi. Ovo je u jučerašnjem intervjuu izjavio američki predsednik Džo Bajden, koji je podržao Izrael u progonu Hamasa posle napada 7. oktobra, ali je poručio da Netanjahu mora da obrati veću pažnju na stradanje nevinih i na posledice preduzetih akcija.

Netanjahu je reagovao poručivši mu da su optužbe netačne i pogrešne. Uz sve to objavljen je i snimak Bajdena koji nesvestan da ga kamere i dalje snimaju, govori senatoru Majklu Benetu i državnom sekretaru Blinkenu, kako je rekao izraelskom premijeru kako će uskoro imati sastanak "dođi kod Isusa" u vezi sa situacijom u Gazi.

Novinar Dragan Vujičić gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je govorio o odnosu Bajdena i Netanjahova, ali i kako će se sam rat u Gazi oslikati na izbore u Americi.

- Bajdenova administracija sada pokušava da taj vreli krompir na neki način prosledi sledećoj administraciji. Dakle sada je mart, imamo do novembra rok, to je šest meseci. Za tih šest meseci, između ostalog treba da se dogode promene na terenu. Bajden ima zaista veliki problem. Cela ta njegova administracija nikada i neće dobiti izbore, izbore zbog svojih minulih 50 godina rada. On je na političkoj sceni 50 godina. Celi politička pozadina Bajdena svodi se na Palestinu s jedne strane i ako pogledate rat u Ukrajini, gde je opet korporacija Bajden umešana. Vi imate dva Bajdenova rata i to je municija republikanaca da ove izbore praktično do nogu potuku Bajdena i celu demokraciju - rekao je Vujičić i dodao:

- Sada oni pokušavaju da prolongiraju celu situaciju dva rata i da taj krompir uvale Trampu. Naravno Netanjahu igra na tu kartu, produženje rata da bi ostvario svoje cilje. Žrtva će biti demokratska stranka u Americi. Dakle, žrtva Netanjahove politike biće ta demokratska stranka, njihova izborna kampanja. Nije sada problem što će on izgubiti ove izbore, nego Republikanci su sada u prilici da ih potuku do nogu i da se nikada više ne povrate. Naravno ukoliko ne uvezu 50 miliona izbeglica da glasaju za njih.

