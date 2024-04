SLEPA JE, DLAKAVA I IZUZETNO RETKA: Ova životinja "pliva" kroz pesak i o njoj se VRLO MALO ZNA (VIDEO)

Izuzetno retka, slepa, dlakava krtica primećena je i fotografisana u zaleđu Australije.

Severna torbarska krtica, ili kakarratul, živi u jednom od najudaljenijih delova nacije i toliko je neuhvatljiva da vlasti ni ne znaju koliko ih ima.

Stvorenja veličine dlana imaju svilenkaste zlatne pramenove, bez očiju, patuljast rep i ruke nalik perajima.

Uočavanje marsupijalnih krtica obično se dešava samo nekoliko puta svake decenije.

Na ovu krticu su naleteli rendžeri Kaniirninpa Jukurrpa Martu - tradicionalni vlasnici Aboridžina koji koriste kulturno i lokalno znanje da čuvaju svoju zemlju - dok su radili u Velikoj peščanoj pustinji, koja je udaljena oko 1.500 km od Perta.

Stvorenja su toliko neuobičajena da njihovo postojanje ostaje misterija za većinu ljudi, kaže stručnjak za pustinjske divlje životinje Geret Ket.

„Znam nekoga ko ga je primetio, ali nije znao šta je to – mislili su da je beba zamorčića“, kaže on za BBC.

Životinje koje se kopaju žive u peščanim dinama u izolovanim pustinjama i provode vrlo malo vremena na površini.

„Oni skoro plivaju kroz pesak, tako da je glavna tehnika istraživanja za njih da kopaju rovove i kanale da traže svoje rupe.“

O njima se vrlo malo zna

O tom zagonetnom stvorenju se vrlo malo zna, zbog čega je ovo viđenje - drugo u šest meseci - tako uzbudljivo.

Ljudi često misle da "nema puno života u pustinji", kaže Ket, ali ona je puna jedinstvenih životinja. Od bilbija sa svojim ogromnim ušima koje oslobađaju toplotu do velikih trnovitih đavola - koji koriste svoje šiljke da kanališu vodu u usta - mnogi su razvili čudne osobine koje im pomažu da se nose u surovom okruženju.

„Mnogo divljih životinja u pustinji ako biste to primetili van konteksta, a ne znate šta je to, izgledalo bi veoma neobično“, kaže on.

Mnoge od ovih životinja su nedovoljno istražene, kaže gospodin Ket, i njihovo dalje proučavanje je od suštinskog značaja da bi se obezbedilo njihovo očuvanje u uslovima klimatskih promena.

"Na najekstremnijim krajevima životne sredine, postaje zaista očigledno kada se stvari promene - to je ono što vidimo u pustinji."

"Dakle, to stvara dodatni pritisak na životinje koje zaista žive na granicama."

(Kurir.rs/ BBC/ Preneo: T.A.)