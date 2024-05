MUHAMED JUSUFSPAHIĆ O PRIZNANJU PALESTINE ZA KURIR: To znači nekome ko ima lošu savest, džaba Palestincima mir ako ih nema

Španija, Norveška i Irska najavile su da će sledeće sedmice priznati nezavisnu palestinsku državu. Očekivano, Izrael i palestinski Hamas koji upravlja Gazom imali su potpuno suprotne reakcije na ovu najavu – jedni su je dočekali sa oduševljenjem, drugi sa ogorčenjem.

O priznanju Palestine od strane tri evropske zemlje i o situaciji na bliskom istoku načelno govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Muhamed Jusufspahić, predsednik Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije Darko Obradović, programski direktor Centra za stratešku analizu i Zoran Spasić, predsednik Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku

- Kako kome je to važno. Palestincimi postoje u Palestini. Ko treba da prizna Palestinu. Ko? Ista ona ustanova koja je uspostavljena da bi se Palestina tokom decenija otimala od Palestinaca?! To ništa ne znači. To možda znači nekome ko možda ima lošu savest pa hoće da se ispravi Palestinci postoje i oni su ti koji pružaju otpor ovom istrebljivanju njih. Ovo je istrebljivanje Palestinaca na delu i oni tome pružaju otpor. Njih će samo borba za sopstveni opstanak dovesti u poziciju mira i da ih ima. Njima je džabe mir ako ih nema - rekao je Jusufspahć.

Obradović je ocenio da je državnost Palestine problematična ukoliko bi na vlasti bio Hamas:

-Ovo priznanje je posledica smanjene podrške vlastima u Tel Aviviu. Imate sada reakciju sa zapada sa ciljem da se priznaju dve države i da se situacija na bliskom istoku uvede u tokove dve države. Oni nisu u pravu jer ne znaju šta će priznati. Zapadne obala nije upitna stvar, ali da li priznaju Fatah ili Hamas i da li može Fatah da dođe na vlast - rekao je Obradović i dodao:

- Srbija priznaje Palestinu. Ako dođe do širih priznanja, Hamas bi mogao da kaže mi smo bili u pravu što smo napali Izrael 7. oktobra. Što se ostalog tiče mislim da su se odavno stekli uslovi za dve države. Da Hamas nije došao na vlast verujem da bi za vreme Obaminog mandata bilo zaokruženo pitanje državnosti Palestine.

Spasić je ocenio da do mira na bliskom istoku ne može doći ukoliko Palestinici i Izraelci ne sednu za pregovarački sto:

- Ovde moramo da uzmemo u obzir širu konotaciju, a to je područje bliskog istoka. Da bi se uspostavio dugoročni mir na bliskom istoku potrebno je da se reše neke političke, ekonomske i kulturološke stvari i to zahteva višestran pristup. Što se tiče pojasa Gaze kvalitetno rešenje može doći samo kada Palestinci i Izraelci sednu za pregovarački sto i kada čuju jedni druge težeći prihvatljivom rešenju.

