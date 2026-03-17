DA LI JE MOGUĆE? IRANSKI DRON NEOMETANO LETI PO KOMPLEKSU AMBASADE SAD U IRAKU! Novi neverovatan snimak iz Bagdada nakon noćašnjeg napada na ZELENU ZONU (VIDEO)
Danas je 18. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, sukob se pored zalivskih zemalja i Libana sve više širi i prema Iraku.
Američki predsednik Donald Tramp je izjavio da je iznenađen što više svetskih lidera, posebno onih iz zemalja NATO, nije izrazilo "veliku želju" da se uključi u deblokadu Ormuskog moreuza koji je pod iranskom kontrolom.
Novi snimak iz Bagdada, iranski dron neometano leti po kompleksu američke ambasade
Proiranske paravojne snage u Iraku objavile su na društvenim mrežama snimak drona, u trajanju od skoro dva minuta, kako nisko leti kroz kompleks američke ambasade u Bagdadu.
Dron se kreće između zgrada u teško utvrđenom kompleksu i prolazi na nekoliko metara od velike američke zastave usred dana.
Na osnovu snimka čini se da nije naneo nikakvu štetu unutar kompleksa, a prema navodima na društvenim mrežama u pitanju je dron izrađen od fiberglasa.
Video je datiran na 16. mart, ali CNN ne može da potvrdi tačno kada je snimljen.
Početkom marta, ambasada SAD u iračkoj prestonici naredila svim zaposlenima koji nisu od ključne važnosti za operacije da napuste diplomatsku misiju iz bezbednosnih razloga.
Objavljivanje snimka usledilo je nekoliko sati nakon što je hotel "Al Rašid", koji se nalazi u Zelenoj zoni pod vojnom zaštitom u kojem je i ambasada, pogođen u napadu dronom u noći do utorka.
Američka ambasada je poslednjih dana bila meta više napada – u subotu su je pogodila dva drona, a u ponedeljak je aktivirana protivvazdušna odbrana (PVO) kako bi oborila nadolazeće projektile.
U Abu Dabiju poginuo stranac od šrapnela nakon obaranja balističke rakete
Pakistanski državljanin poginuo je noćas od šrapnela u Abu Dabiju.
BBC prenosi da su to saopštile vlasti prestonice Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).
U saopštenju na društvenoj mreži X navedeno je da se incident dogodio nakon "ometanja balističke rakete od strane sistema protivvazdušne odbrane (PVO)".
Izrael pokrenuo "opsežne napade" na Teheran i Bejrut, u Libanu u toku "kopneni manevar"
Izraelska vojska saopštila je da je započela "opsežne napade" na mete u Iranu i Libanu.
Navodi se da su mete vazdušnih udara "infrastruktura režima širom Teherana i infrastruktura Hezbolaha u Bejrutu".
Skaj njuz navodi da ovo dolazi nakon što je izraelski ministar odbrane Izrael Kac kazao da je u Libanu u toku "kopneni manevar".
U videu objavljenom na internetu Kac je rekao da je ovaj potez usledio "kako bi se sprečile pretnje i povratak Hezbolaha na scenu" u selima duž granice u Libanu.
On je dodao je da se stotine hiljada civila koji su evakuisani iz područja južnog Libana i Bejruta "neće vratiti svojim domovima... dok ne bude garantovana bezbednost stanovnika severa (Izraela)".
Rezime 17. dana rata
